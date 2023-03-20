«У наших конкурентов нет акцизов на сахар»

Мировые бренды безалкогольных напитков быстро заявили об уходе из России после начала СВО, но в реальности уходить совсем не спешили, более того, продолжают конкурировать в тендерах с российскими производителями. В интервью «Ведомостям» гендиректор группы «Черноголовка» Наталия Сахнина рассказала об особенностях рынка, сложных отношениях с ритейлерами, влиянии акцизов и маркировки на конкуренцию с иностранными компаниями, а также о судебных спорах в борьбе за бренды.