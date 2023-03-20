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«У наших конкурентов нет акцизов на сахар»

Гендиректор группы «Черноголовка» о состоянии российского рынка безалкогольных напитков после «ухода» иностранных производителей
Алексей Полухин
Гендиректор группы «Черноголовка» Наталия Сахнина / Евгений Разумный / Ведомости

Мировые бренды безалкогольных напитков быстро заявили об уходе из России после начала СВО, но в реальности уходить совсем не спешили, более того, продолжают конкурировать в тендерах с российскими производителями. В интервью «Ведомостям» гендиректор группы «Черноголовка» Наталия Сахнина рассказала об особенностях рынка, сложных отношениях с ритейлерами, влиянии акцизов и маркировки на конкуренцию с иностранными компаниями, а также о судебных спорах в борьбе за бренды.

– В 2022 г. международные производители безалкогольных напитков, прежде всего Coca-Cola и Pepsi, заявили, что либо уходят с российского рынка, либо снижают маркетинговую активность. В момент объявления планов высказывалось мнение, что российские компании смогут занять место на полках ушедших брендов. Удалось это сделать?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных