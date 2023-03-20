«У наших конкурентов нет акцизов на сахар»Гендиректор группы «Черноголовка» о состоянии российского рынка безалкогольных напитков после «ухода» иностранных производителей
Мировые бренды безалкогольных напитков быстро заявили об уходе из России после начала СВО, но в реальности уходить совсем не спешили, более того, продолжают конкурировать в тендерах с российскими производителями. В интервью «Ведомостям» гендиректор группы «Черноголовка» Наталия Сахнина рассказала об особенностях рынка, сложных отношениях с ритейлерами, влиянии акцизов и маркировки на конкуренцию с иностранными компаниями, а также о судебных спорах в борьбе за бренды.
– В 2022 г. международные производители безалкогольных напитков, прежде всего Coca-Cola и Pepsi, заявили, что либо уходят с российского рынка, либо снижают маркетинговую активность. В момент объявления планов высказывалось мнение, что российские компании смогут занять место на полках ушедших брендов. Удалось это сделать?
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