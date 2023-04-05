«Надо убрать эти палки из колес – пошлины»

В сельскохозяйственном сезоне 2022/23 г. российским аграриям удалось собрать рекордный урожай зерна – 157,7 млн т, из которых 104,2 млн – пшеница. Вместе с экспортными пошлинами, действующими с 2021 г., это привело к падению стоимости зерновых на внутреннем рынке: например, пшеница в конце марта 2023 г. стоила на 30–40% дешевле, чем год назад. Такие цены, а также рост себестоимости негативно сказываются на рентабельности растениеводов. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью «Ведомостям» рассказал, поддерживает ли Минсельхоз аграриев, как исправить ситуацию на внутреннем рынке и кто выиграл от продления зерновой сделки.