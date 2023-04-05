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«Надо убрать эти палки из колес – пошлины»

Президент Российского зернового союза о зерновой сделке, мерах поддержки сельхозпроизводителей и отсутствии перспектив роста цен
Алексей Полухин
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский / Евгений Разумный / Ведомости

В сельскохозяйственном сезоне 2022/23 г. российским аграриям удалось собрать рекордный урожай зерна – 157,7 млн т, из которых 104,2 млн – пшеница. Вместе с экспортными пошлинами, действующими с 2021 г., это привело к падению стоимости зерновых на внутреннем рынке: например, пшеница в конце марта 2023 г. стоила на 30–40% дешевле, чем год назад. Такие цены, а также рост себестоимости негативно сказываются на рентабельности растениеводов. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью «Ведомостям» рассказал, поддерживает ли Минсельхоз аграриев, как исправить ситуацию на внутреннем рынке и кто выиграл от продления зерновой сделки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных