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«20 лет не хватит, чтобы решить все наши задачи»

Владелец ГК «Мангазея» о своем бизнесе в золотодобыче, нефтегазе, строительстве и IT
Антон Филатов Василий Милькин
Владелец ГК «Мангазея» Сергей Янчуков / Евгений Разумный / Ведомости

В 2023 г. группа компаний «Мангазея» выкупила у Highland Gold Владислава Свиблова крупное месторождение золота в Забайкалье. Сумму этой сделки эксперты оценивают в $100 млн. Несмотря на то что группа «Мангазея» занимается несколькими видами бизнеса – газом, золотом, недвижимостью, сельским хозяйством, информация о ее деятельности довольно редко попадает в публичное поле. В интервью «Ведомостям» владелец группы Сергей Янчуков рассказывает, что будет делать с оставшимися газовыми активами, почему компания решила строить жилье и пахать землю на границе с Китаем, а также о надеждах на собственную IT-компанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных