«20 лет не хватит, чтобы решить все наши задачи»

В 2023 г. группа компаний «Мангазея» выкупила у Highland Gold Владислава Свиблова крупное месторождение золота в Забайкалье. Сумму этой сделки эксперты оценивают в $100 млн. Несмотря на то что группа «Мангазея» занимается несколькими видами бизнеса – газом, золотом, недвижимостью, сельским хозяйством, информация о ее деятельности довольно редко попадает в публичное поле. В интервью «Ведомостям» владелец группы Сергей Янчуков рассказывает, что будет делать с оставшимися газовыми активами, почему компания решила строить жилье и пахать землю на границе с Китаем, а также о надеждах на собственную IT-компанию.