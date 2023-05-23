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Нам помогает сложившаяся ситуация на авторынке

Генеральный директор «Ситидрайва» – о качестве китайских машин и перспективах каршеринга
Денис Ильюшенков
Генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев / Пресс-служба компании

Каршеринг «Ситидрайв» – один из самых молодых сервисов такого рода на российском рынке. Он был образован в 2021 г. после покупки структурами «Сбера» и Mail.ru каршеринговой компании Youdrive годом ранее. Развитие сервиса проходит в непростых условиях. Сначала пандемия коронавируса не давала возможности расширяться в Москве, а затем, после начала СВО, возникли трудности с обновлением автопарка. О влиянии внешних факторов на деятельность компании, качестве китайских машин и их обслуживании, а также перспективах каршеринга в России в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных