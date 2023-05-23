Нам помогает сложившаяся ситуация на авторынке

Каршеринг «Ситидрайв» – один из самых молодых сервисов такого рода на российском рынке. Он был образован в 2021 г. после покупки структурами «Сбера» и Mail.ru каршеринговой компании Youdrive годом ранее. Развитие сервиса проходит в непростых условиях. Сначала пандемия коронавируса не давала возможности расширяться в Москве, а затем, после начала СВО, возникли трудности с обновлением автопарка. О влиянии внешних факторов на деятельность компании, качестве китайских машин и их обслуживании, а также перспективах каршеринга в России в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.