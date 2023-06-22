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Александр Чуркин: «Все нормально будет с нашей березкой»

Председатель совета директоров ГК «Вологодские лесопромышленники» об экспорте продукции из дерева, новых предприятиях и эффективности господдержки
Дарья Савенкова Надежда Синцова
Председатель совета директоров ГК «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП) Александр Чуркин / Евгений Разумный / Ведомости

В прошлом году российские лесозаготовители метались между проблемами и возможностями. С одной стороны, с июля ЕС запретил ввоз их продукции, иностранные морские грузоперевозчики ушли из российских портов, а железная дорога не справлялась с возросшим грузопотоком. С другой – иностранные конкуренты ушли с российского рынка, побросав оборудование и даже готовые предприятия. Как лесопромышленники справлялись с этой турбулентностью, в интервью «Ведомостям» рассказал Александр Чуркин, председатель совета директоров ГК «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных