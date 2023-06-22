Александр Чуркин: «Все нормально будет с нашей березкой»

В прошлом году российские лесозаготовители метались между проблемами и возможностями. С одной стороны, с июля ЕС запретил ввоз их продукции, иностранные морские грузоперевозчики ушли из российских портов, а железная дорога не справлялась с возросшим грузопотоком. С другой – иностранные конкуренты ушли с российского рынка, побросав оборудование и даже готовые предприятия. Как лесопромышленники справлялись с этой турбулентностью, в интервью «Ведомостям» рассказал Александр Чуркин, председатель совета директоров ГК «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП).