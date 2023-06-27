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«Нельзя сказать, что бизнес и государство во всем живут в любви и гармонии»

Председатель «Деловой России» о расширении охвата сбора со сверхприбыли, новых нишах и мягком принуждении к инвестициям
Анастасия Бойко
Председатель «Деловой России» Алексей Репик / Максим Стулов / Ведомости

В 2022 г. из-за страха потерять доступ к российским ресурсам рынок сошел с ума, что принесло ряду компаний сверхдоходы. Государство попросило ими поделиться и придумало windfall tax. Сначала он проектировался как налог только на 20 крупнейших групп, а в итоге распространился на 1000 гораздо менее крупных компаний, рассказал «Ведомостям» председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик. Под сбор подпали организации из «долины смерти»: у них, с одной стороны, нет льгот для МСП, с другой – возможности заходить в высокие кабинеты. Минфин, по словам Репика, ответил: «Так получилось» – и обещал подумать над донастройкой сбора ко второму чтению. Тем не менее у бизнеса все не так плохо: после ухода крупных транснациональных корпораций предприниматели ощутили простор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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