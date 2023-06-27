«Нельзя сказать, что бизнес и государство во всем живут в любви и гармонии»

В 2022 г. из-за страха потерять доступ к российским ресурсам рынок сошел с ума, что принесло ряду компаний сверхдоходы. Государство попросило ими поделиться и придумало windfall tax. Сначала он проектировался как налог только на 20 крупнейших групп, а в итоге распространился на 1000 гораздо менее крупных компаний, рассказал «Ведомостям» председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик. Под сбор подпали организации из «долины смерти»: у них, с одной стороны, нет льгот для МСП, с другой – возможности заходить в высокие кабинеты. Минфин, по словам Репика, ответил: «Так получилось» – и обещал подумать над донастройкой сбора ко второму чтению. Тем не менее у бизнеса все не так плохо: после ухода крупных транснациональных корпораций предприниматели ощутили простор.