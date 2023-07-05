«Мы уже вынуждены ограничивать выработку ВИЭ»

Введенные против России в прошлом году беспрецедентные санкции пока не слишком сильно повлияли на энергетиков – потребление электричества в 2022 г. даже выросло на 1,5%, достигнув 1,11 трлн кВт ч. При этом в ближайшие 7–10 лет помимо замещения недоступного теперь импортного оборудования российской энергетике предстоит решать и другие непростые задачи, такие как ликвидация намечающегося дефицита электричества в Сибири и интеграция в оптовый энергорынок Дальнего Востока. О том, как это будет происходить, а также о других узких местах в энергосистеме страны «Ведомости» побеседовали с председателем правления «Системного оператора» (СО ЕЭС, диспетчер энергосистемы) Федором Опадчим.