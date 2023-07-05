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«Мы уже вынуждены ограничивать выработку ВИЭ»

Глава «Системного оператора» о проблеме лишней мощности, интеграции ВИЭ и включении ДФО в энергорынок
Александр Волобуев
Председатель правления «Системного оператора ЕЭС» Федор Опадчий / Евгений Разумный / Ведомости

Введенные против России в прошлом году беспрецедентные санкции пока не слишком сильно повлияли на энергетиков – потребление электричества в 2022 г. даже выросло на 1,5%, достигнув 1,11 трлн кВт ч. При этом в ближайшие 7–10 лет помимо замещения недоступного теперь импортного оборудования российской энергетике предстоит решать и другие непростые задачи, такие как ликвидация намечающегося дефицита электричества в Сибири и интеграция в оптовый энергорынок Дальнего Востока. О том, как это будет происходить, а также о других узких местах в энергосистеме страны «Ведомости» побеседовали с председателем правления «Системного оператора» (СО ЕЭС, диспетчер энергосистемы) Федором Опадчим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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