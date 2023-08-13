«Без российских самолетов у нашей гражданской авиации нет будущего»Гендиректор «Аэрофлота» – о твердом контракте на российские самолеты и переговорах с иностранными лизингодателями
За минувшие полтора года российская авиационная отрасль подверглась самым серьезным испытаниям за всю современную историю: перевозчики не только потеряли маржинальный западный рынок, но и возможность пополнять свои парки зарубежной техникой и обслуживать уже полученные машины у иностранных провайдеров. Сильнее остальных пострадал «Аэрофлот», строивший свою работу исходя из транзитного пассажиропотока между Восточной Азией и странами Запада, который с весны прошлого года прекратился. Компании пришлось значительно перестроить маршрутную сеть и освоить новые виды техобслуживания иностранных бортов.
В интервью «Ведомостям» генеральный директор национального перевозчика Сергей Александровский рассказал о первом в новых условиях твердом контракте на поставку российских самолетов, о продвижении переговоров с иностранными лизингодателями, повышении зарплат сотрудникам авиакомпании и подключении «Победы» к программе «Аэрофлот бонус».