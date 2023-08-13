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«Без российских самолетов у нашей гражданской авиации нет будущего»

Гендиректор «Аэрофлота» – о твердом контракте на российские самолеты и переговорах с иностранными лизингодателями
Герман Костринский Ирина Казьмина
Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский / Максим Стулов / Ведомости

За минувшие полтора года российская авиационная отрасль подверглась самым серьезным испытаниям за всю современную историю: перевозчики не только потеряли маржинальный западный рынок, но и возможность пополнять свои парки зарубежной техникой и обслуживать уже полученные машины у иностранных провайдеров. Сильнее остальных пострадал «Аэрофлот», строивший свою работу исходя из транзитного пассажиропотока между Восточной Азией и странами Запада, который с весны прошлого года прекратился. Компании пришлось значительно перестроить маршрутную сеть и освоить новые виды техобслуживания иностранных бортов.

В интервью «Ведомостям» генеральный директор национального перевозчика Сергей Александровский рассказал о первом в новых условиях твердом контракте на поставку российских самолетов, о продвижении переговоров с иностранными лизингодателями, повышении зарплат сотрудникам авиакомпании и подключении «Победы» к программе «Аэрофлот бонус».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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