«Без российских самолетов у нашей гражданской авиации нет будущего»

За минувшие полтора года российская авиационная отрасль подверглась самым серьезным испытаниям за всю современную историю: перевозчики не только потеряли маржинальный западный рынок, но и возможность пополнять свои парки зарубежной техникой и обслуживать уже полученные машины у иностранных провайдеров. Сильнее остальных пострадал «Аэрофлот», строивший свою работу исходя из транзитного пассажиропотока между Восточной Азией и странами Запада, который с весны прошлого года прекратился. Компании пришлось значительно перестроить маршрутную сеть и освоить новые виды техобслуживания иностранных бортов.