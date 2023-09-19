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«В дефиците – весь операционный персонал»

Гендиректор Pony Express Марья Дей о пути к рентабельности и препятствиях на этом пути
Денис Ильюшенков
Гендиректор Pony Express Марья Дей / Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок курьерской доставки «последней мили» как будто не заметил событий, произошедших в 2022 г. За прошедший год он вырос на четверть до 1,7 трлн руб. – во многом за счет того, что покупательское поведение продолжает смещаться в сторону маркетплейсов. О том, как логистические компании забросили офлайн-ритейл в пользу интернет-магазинов, за счет чего будет расти рынок доставки и хватит ли для этого курьеров, в интервью «Ведомостям» рассказала генеральный директор Pony Express Марья Дей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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