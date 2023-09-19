«В дефиците – весь операционный персонал»

Российский рынок курьерской доставки «последней мили» как будто не заметил событий, произошедших в 2022 г. За прошедший год он вырос на четверть до 1,7 трлн руб. – во многом за счет того, что покупательское поведение продолжает смещаться в сторону маркетплейсов. О том, как логистические компании забросили офлайн-ритейл в пользу интернет-магазинов, за счет чего будет расти рынок доставки и хватит ли для этого курьеров, в интервью «Ведомостям» рассказала генеральный директор Pony Express Марья Дей.