«Мы переплатили $100 млн»

Александр Сапожников стал владельцем 37,55% крупнейшего крабодобытчика России – ГК «Русский краб» – сразу после введения со стороны США санкций в отношении основателя группы Глеба Франка. В середине октября предприятия группы планируют вновь участвовать в распределении прав на добычу краба, хотя и на первом этапе получили квоты на около 10 500 т в год на 15 лет, заплатив более 38 млрд руб. В интервью «Ведомостям» Сапожников рассказал, как стал владельцем главного добытчика ценного вида водных биоресурсов, при каких обстоятельствах компания переплатила государству $100 млн по итогам первого этапа распределения квот и почему краб не станет таким же популярным в России, как и мясо.