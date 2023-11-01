«Я бы хотел, чтобы мы все были дискаунтерами»

Крупнейшая сеть гипермаркетов «Лента» в минувшем октябре объявила о закрытии сделки по приобретению сети магазинов у дома «Монетка», а 24 октября представила обновленную стратегию развития. Зачем ритейлер купил более 2000 новых магазинов, есть ли планы по развитию дискаунтеров, как строятся отношения компании с регуляторами – в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

– В стратегии «Ленты» говорится о планах наращивать площади исключительно направления «супермаркеты» и «магазины у дома». С начала года было открыто всего два новых гипермаркета. Можно ли говорить об отказе от развития гипермаркетов и фокусе на рост за счет более малых форматов?