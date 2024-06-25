Валентин Фахрутдинов: «Онлайн-сегмент DIY будет расти, и мы соберем все сливки с этого роста» Гендиректор онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Валентин Фахрутдинов о том, что происходит на рынке DIY перед IPO компании