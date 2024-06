Крупнейший онлайн-игрок российского рынка DIY (do it yourself, сделай сам) «Всеинструменты.ру» объявил о планах провести IPO на Московской бирже. Компания планирует начать торги акциями в июле в первом котировальном списке. Генеральный директор онлайн-гипермаркета Валентин Фахрутдинов рассказал «Ведомостям», как отечественные компании победят зарубежных конкурентов, постепенно заберут лидерство у офлайн-рынка и подстроятся под покупательские привычки.