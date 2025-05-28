Леонид Лузгин: «Байкал» будет сертифицирован в установленные сроки»

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» в этом году преследовали мрачные новости. В феврале стало известно о конструктивных проблемах судна, которые могут обернуться необходимостью его перепроектировать. В середине мая полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев сказал, что разработка проекта зашла в тупик и этого самолета не будет. В интервью «Ведомостям» гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин рассказал, что с января по апрель проводились доработки воздушного судна и летные испытания с привлечением специалистов СибНИА с целью подтверждения устранения замечаний. Он заверил, что самолет будет сертифицирован в установленные сроки и поставки начнутся в 2026 г., а также рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться конструкторам после перехода на отечественные агрегаты.