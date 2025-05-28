Леонид Лузгин: «Байкал» будет сертифицирован в установленные сроки»

«Байкал» будет сертифицирован в установленные сроки»Гендиректор Уральского завода гражданской авиации о легком самолете и других проектах
Легкий многоцелевой самолет «Байкал» в этом году преследовали мрачные новости. В феврале стало известно о конструктивных проблемах судна, которые могут обернуться необходимостью его перепроектировать. В середине мая полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев сказал, что разработка проекта зашла в тупик и этого самолета не будет. В интервью «Ведомостям» гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин рассказал, что с января по апрель проводились доработки воздушного судна и летные испытания с привлечением специалистов СибНИА с целью подтверждения устранения замечаний. Он заверил, что самолет будет сертифицирован в установленные сроки и поставки начнутся в 2026 г., а также рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться конструкторам после перехода на отечественные агрегаты.
– УЗГА работает над проектом «Байкал» с 2019 г., и срывов по срокам нет. Работа идет по графику и в соответствии с подписанным госконтрактом. Уже изготовлены три опытных образца самолета, два из них – летные и еще один – для статических испытаний. Мы завершили тесты в объеме до ремоторизации, самолеты переданы на доработку для установки отечественного двигателя ВК-800СМ и отечественного же винта АВ-901. Получить сертификат типа на «Байкал» с этими агрегатами планируем до конца 2026 г.
– Действительно, поручением президента от 2022 г. был установлен срок сертификации «Байкала» до конца 2024 г. Но после введения санкций на поставку товаров двойного назначения работы с иностранным двигателем и воздушным винтом, которые велись тогда, были прекращены из-за отказа иностранных производителей работать по сертификации этих агрегатов для самолета и вообще работы с нами.
В связи с этим первый вице-премьер Денис Мантуров решил остановить работы по сертификации «Байкала» с иностранным двигателем и винтом. Тогда же было принято решение о ремоторизации самолета с отечественными агрегатами. Подчеркну, что эти работы идут в графике и в соответствии с техническим заданием.
Третий летный образец «Байкала» планируем достроить к IV кварталу 2025 г. Наличие трех самолетов позволит выполнить программу сертификации до конца 2026 г.
– Я бы не стал применять такую формулировку, как критические или драматические ошибки. Я бы сказал так: в процессе предварительных испытаний самолета были замечания – достаточно серьезные. Мы привлекли профильные институты – НИЦ им. Жуковского, СибНИА им. Чаплыгина, ЦАГИ, ГосНИИАС и ГкНИПАС – и с их помощью эти конструкторские замечания устранили и подтвердили правильность принятых конструкторских решений, в том числе в ходе предварительных испытаний. После ремоторизации ЛМС «Байкал» будет полностью соответствовать техническому заданию и готов к сертификации.
– Например, мы убрали усилие в канале руля высоты, повысили характеристики устойчивости и управляемости в полном диапазоне центровок и взлетных весов и т. д. Сейчас самолет проходит ремоторизацию. После этого начнутся дальнейшие испытания. «Байкал» будет сертифицирован согласно федеральным авиационным правилам в установленные сроки.
– С января по апрель текущего года включительно проводились доработки воздушного судна и летные испытания с привлечением специалистов СибНИА с целью подтверждения устранения замечаний.
– Этот вопрос, наверное, лучше адресовать Минпромторгу как заказчику. Мы работаем по утвержденному техническому заданию.
– Нет, ВК-800, наоборот, лучше американского на самом деле. У него меньше вес, удельный расход топлива и больше мощность. В техзадании от апреля 2025 г. действительно нет некоторых аспектов, но на текущем этапе разработки принципиального влияния на него они не оказывают.
– Этот вопрос совсем не по адресу. Мы можем только констатировать, что решение госзаказчика было принято в пользу «Байкала». Эксплуатанты им активно интересуются, есть предварительные заказы и твердые контракты.
– Сейчас есть твердый контракт на 10 самолетов с авиакомпанией «Аврора». Кроме этого есть предварительные договоры с авиакомпаниями «Красавиа» и «Аэросервис», Нарьян-Марским объединенным авиаотрядом и другими заказчиками. Живой интерес проявляют компании, эксплуатирующие устаревающие самолеты на различных авиационных работах. С рядом предприятий согласованы облики и подписаны предварительные договоры на поставку самолетов, здесь активную позицию занимают авиакомпании, входящие в состав авиационного альянса «Аэрохимфлот», имеющие колоссальный опыт работы на подобных самолетах.
– Поставки рассчитаны на 2026–2044 гг. Под предварительные заказы планируется более 60 самолетов. Партию из пяти самолетов передадим в конце 2026 г. Первый, думаю, получит авиакомпания «Аврора». В 2027 г. передадим еще пять машин.
– Не секрет, что КПГА будет скорректирована Минпромторгом. Объем поставки «Байкалов» будет не меньше 139 самолетов – это точно, но после изменений программа может быть более растянута по времени, чем сейчас.
– Если говорить о замещении устаревающего парка однодвигательных самолетов, то в перспективе это более 200 воздушных судов. Но, конечно, многое будет зависеть от потребностей рынка и эксплуатантов.
– Текущая мощность завода в Екатеринбурге рассчитана на выпуск пяти самолетов «Байкал» в 2026 г. и пяти – в 2027 г. Далее она будет наращиваться под необходимые рынку объемы. Нужно понимать, что УЗГА производит и другие самолеты и авиационную продукцию, поэтому я сейчас не говорю о мощности всего предприятия.
– Цена «Байкала» соответствует рынку. Она сопоставима со стоимостью американских одномоторных самолетов Cessna Grand Caravan. На заводе производителя Grand Caravan стоит от $2,2 млн до $3,4 млн – это отпускная цена без доставки, таможни и проч. С учетом логистики, таможни, доставки наш «Байкал» будет точно дешевле иностранных аналогов.
– Цена Cessna по курсу 100 руб. за доллар – от 220 млн до 340 млн руб. в зависимости от комплектующих. В эту вилку мы в любом случае попадаем.
– В настоящее время затруднительно делать долгосрочный прогноз по выручке с реализации серийных самолетов до полного завершения сертификации и выхода на серийный темп производства. Но это значение будет существенным с учетом объемов, которые запланированы к поставке.
– «Освей» – это совместный проект Российской Федерации с Республикой Беларусь. Мы завершили технический проект и приступаем к разработке рабочей конструкторской документации. Запланирована активная кооперация с белорусскими коллегами, в частности с 558-м авиаремонтным заводом. Финансирование проекта идет на паритетной основе (50/50).
– Скорее всего, изготовителями будем и мы, и белорусские коллеги. Проект совместный, так как потребность в этом самолете есть у обеих сторон. Часть будем делать мы под наши задачи, часть – белорусы под свои. УЗГА как разработчик будет также сопровождать проект на всем этапе жизненного цикла.
– Не скажу, что нет, но это напряженный и амбициозный срок. Детальнее будет понятно после подписания документов по этапу технического проекта и разработке рабочей конструкторской документации. Они сейчас на утверждении в Белоруссии.
АО «Уральский завод гражданской авиации»
– Полностью независим, силовая установка, авионика – все отечественное. Это абсолютно новая разработка: внешний вид, кабина, конструктивно-силовая схема, комплектующие. Самолет на самом деле востребованный.
– Смотрю на ситуацию с осторожным оптимизмом. Двигатель проходит испытания, изготовлено четыре опытных образца мощностью от 807 до 877 л. с. У ВК-800 будет три модификации: для «Байкала», «Освея» и нашего же учебного самолета УТС-800, отличаются они в основном схемой управления двигателем. Его характеристики уже подтверждены в термобарокамере и на испытательных стендах. Мы готовимся к ресурсным испытаниям и первому вылету образца двигателя ВК-800 в составе летающей лаборатории Як-40ЛЛ. По плану необходимо осуществить пять полетов для каждой модели двигателя: ВК-800СМ, ВК-800С1 и ВК-800СП. Сертификат типа по двигателю и по винту для него планируем получить до конца 2025 г.
– У нас уже очень большая кооперация с предприятиями – всего их более 30, включая предприятия ОДК. Достраиваем собственное литейное производство, в этом году начнем делать лопатки и часть отливок для ВК-800.
– Мы приступили к разработке ВК-800 в 2021 г., в 2024-м присвоили конструкторской документации литеру «О», что означает, что конструкция двигателя подтверждена испытаниями. Сейчас изготовлены образцы, ведутся сертификационные испытания – создание двигателя произошло в кратчайшие сроки. Мы показали, что это возможно.
– Рассматриваем такой вариант. Не только по «Байкалу», но по самолету ТВРС-44 «Ладога». Хотим плотно взаимодействовать с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех». – «Ведомости») в части гальваники, длинномеров крыла – технологических переделов, которых у нас сейчас нет или их создание очень дорого стоит. Думаю, такая синергия поможет быстрее и качественнее исполнять заказы.
Леонид Лузгин
Но не ОАК единым. Мы уже наладили кооперацию со Смоленским авиазаводом – передаем им изготовление крыла для «Ладоги». Фюзеляж делает самарский завод «Авиакор». В создании этого самолета участвуют более 100 предприятий России, в том числе из Екатеринбурга, Самары, Смоленска, Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Великого Новгорода, Ступина, Жуковского. Финальная сборка ведется на заводе УЗГА в Екатеринбурге.
– Самолет «Ладога» тоже в приоритете, он просто не так часто упоминается в прессе. Работа ведется очень активно. Завершено строительство корпуса для окончательной сборки самолетов в особой экономической зоне «Титановая долина» в Екатеринбурге. Там уже стоит стапель для «Ладоги» и его первый фюзеляж.
– Достраиваем первый опытный образец, в конце этого года планируем отправить первую «Ладогу» на летную испытательную станцию. Планируем показать самолет на МАКСе в 2026 г., если он состоится. Получение сертификата типа на него запланировано на конец 2029 г. Идем строго по госконтракту.
– УТС-800 – это один из наших флагманов, самолет для первоначальной подготовки военных летчиков. Мы построили два серийных образца и в 2024 г. передали два первых самолета заказчику – Министерству обороны. Возили УТС-800, но в виде макета, на выставку в Абу-Даби, где увидели огромный интерес к нему со стороны потенциальных заказчиков.
– У нас в разработке 11 проектов по трем направлениям – двигатели, гражданские самолеты, беспилотная авиация. Первое из них уже достаточно развито, поскольку УЗГА изначально был авиаремонтным заводом. Очень рассчитываем на самолетостроение и беспилотную программу. Мы завершаем процесс трансформации в авиапредприятие полного цикла. В составе УЗГА инженерные и производственные площадки в 13 регионах, где уже работает более 9000 человек. Коллектив у нас молодой и амбициозный, средний возраст сотрудников – 36 лет.
– Конечно, будет. Цену определяет рынок, при этом мы всячески будем оптимизировать процессы, снижать трудоемкость и т. д., чтобы проект оказался прибыльным.
– С учетом большого количества переменных в текущих экономических условиях я пока не стал бы давать публичный прогноз на этот счет.