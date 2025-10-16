Газета
Главная / Бизнес / Интервью /

Владимир Садовин: «Я за то, чтобы использовать локализованные автомобили»

Гендиректор «Делимобиля» о разнице между продуктовым ритейлом и каршерингом, цене китайских и российских машин и ожиданиях прибыли
Артем Гришков
Гендиректор «Делимобиля» Владимир Садовин
Гендиректор «Делимобиля» Владимир Садовин / Пресс-служба «Делимобиля»

В этом году «Делимобилю» исполнилось 10 лет, и компания отметила их запуском сервиса еще в трех городах – Краснодаре, Челябинске и Ярославле, расширив количество доступных локаций до 16. Компания проходит стадию активных инвестиций: увеличивает парк автомобилей и вкладывается в сервисную инфраструктуру, из-за чего финансовые показатели по итогам первого полугодия снизились. В интервью «Ведомостям» гендиректор «Делимобиля» Владимир Садовин рассказал, когда компания сможет выйти на чистую прибыль, как она адаптируется к сложностям с геолокацией и интернетом и чем китайский кроссовер местной сборки привлекательнее машин Lada.

