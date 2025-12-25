Газета
Главная / Бизнес / Интервью /

Денис Мантуров: «Мы будем уникальной страной, где для самолетов выпускаются все элементы»

Первый вице-премьер об основных итогах 2025 года для российской промышленности
Денис Ильюшенков
Максим Иванов
Первый вице-премьер Денис Мантуров
Первый вице-премьер Денис Мантуров / Андрей Гордеев / Ведомости

Уходящий год был весьма неоднозначным для российской промышленности. С одной стороны, высокие процентные ставки и не самая удачная рыночная конъюнктура помешали развитию спроса на большую часть продукции обрабатывающих производств. С другой – крупные хозяйствующие субъекты входят в 2026 г. после масштабной модернизации, что вкупе с ожидаемым снижением ключевой ставки может стать существенным драйвером для развития экономики. Об этом и внимании государства к деталям и компонентам – в прямом смысле слова, а также о том, как правительство видит развитие ключевых отраслей промышленности в 2026 г., в интервью «Ведомостям» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

– С какими ощущениями вы и российская промышленность заканчиваете 2025 г.?

– В предыдущие годы промышленность росла существенно большими темпами. Но и этот год, несмотря на менее благоприятную конъюнктуру, мы все же закончим с положительной динамикой – рост будет на уровне чуть более 2%. Двузначные цифры роста при этом показывают отдельные отрасли, например химпром.

– Включая удобрения?

– Да, они входят в общие данные по отрасли. Хорошую динамику демонстрирует и фармацевтика, где тоже двузначные цифры роста, и оборонно-промышленный комплекс. Существенный рост показывает электроника, в особенности та ее часть, что идет по гособоронзаказу. По ряду отраслей есть снижение объемов производства – например, в автопроме примерно на 14% до 754 000 шт. По динамике рынка в целом просадка сильнее – порядка 20%.

Разница в динамике связана с ростом доли выпущенных в России автомобилей на рынке – с 44 до 55% в этом году. Продажи таких машин к концу года, кстати, хорошо нагнали темп – по оперативным данным, на середину декабря они уже превысили 800 000 единиц, это всего -1% к прошлому году.

– А в доковидное время нормой было 80% рынка и более за локальными игроками...

– Постараемся вернуться к этому показателю к 2030 г., исходя из обновленных параметров стратегии развития автопрома. Мы будем отталкиваться в первую очередь от необходимости обретения технологических компетенций предприятиями отрасли. На сегодняшний день основные площадки, оставленные прежними партнерами, мы запустили. Следующий шаг – это достижение необходимого уровня локализации агрегатов. Кроме того, акционерный контроль за всеми заводами должен быть у российской стороны.

– Хорошо – а какие индикаторы по спросу вы считаете реалистичными для 2030 г.?

– Наше видение – это рынок порядка 2,5 млн единиц техники в 2030 г. Легковой, коммерческой, грузовой и автобусов – все вместе. Но подчеркну: не это основное.

– А что основное?

– Приучить автосборочные заводы использовать компоненты российских производителей. В этой сфере трудится без малого 380 000 человек. И они чувствовали себя очень дискомфортно в период, когда глобальные автогиганты к ним относились по остаточному принципу. Сейчас все должно быть наоборот. То есть в первую очередь должны быть задействованы российские автокомпонентные производства, а уже потом, если у кого-то не хватает компетенции, или возможности, или перегружены, – тогда приводите китайцев.

– Про опционы зарубежных собственников российских автозаводов знают все, но не все знают про аналогичные опционы у ряда иностранных компаний из сферы торговли на выкуп своего бизнеса в РФ. Есть ли признаки того, что кто-то из них готов его реализовать?

– Таких признаков нет, и мы никого не уговариваем. Тем более что практически у половины из них срок опционов истек или вот-вот истечет. Российская система торговли стабильно функционирует, обеспечивая наших граждан широчайшим ассортиментом продукции через разные форматы и каналы торговли, поэтому у правительства нет необходимости создавать дополнительные стимулы для возвращения иностранных владельцев активов или инициировать переговоры с ними.

Денис Мантуров

первый вице-премьер
Родился в 1969 г. в Мурманске. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, аспирантуру МГУ, докторантуру Московского авиационного института, Президентскую академию. Кандидат экономических наук
1998 г.
заместитель генерального директора Улан-Удэнского авиационного завода
2000 г.
коммерческий директор ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля»
2001 г.
заместитель председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация» («Госинкор»)
2003 г.
генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»
2007 г.
заместитель министра промышленности и энергетики
2008 г.
заместитель министра промышленности и торговли
2012 г.
министр промышленности и торговли
2022 г.
вице-премьер, курирующий промышленность
2024 г.
первый вице-премьер
– Уходящий год среди прочего отметился интенсивной международной повесткой. Я имею в виду контакты с США по части украинского урегулирования. А готовится ли страна к переходу промышленности с военных рельсов на гражданскую колею?

– Я бы не усматривал прямую корреляцию в этих двух процессах. Мы исходим из госпрограммы вооружений и, в частности, ее новой версии, на 2027–2036 гг., которая сейчас верстается. Исходя из тех предварительных значений, которые в ней есть, могу сказать, что снижение объемов по гособоронзаказу будет очень плавное. То есть каких-то существенных изменений в части загрузки предприятий оборонной промышленности на ближайшие годы мы не видим. Понятно, что номенклатура будет колебаться по объему. Но с учетом выбытия, изношенности техники на специальной военной операции (СВО) нам это нужно будет восполнять как минимум.

Интересно, что, несмотря на кратный рост по выпуску военной техники и средств поражения, доля гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, продолжает расти. С началом СВО поставленная президентом задача по диверсификации ОПК не снималась. В этом году доля гражданской продукции преодолеет отметку 30% от общего объема выпуска предприятиями ОПК. Для этого были своевременно созданы все предпосылки. У предприятий более 1000 проектов, из которых около 70% уже находятся в стадии серийного производства.

– Наши источники говорят о сложностях с производством транспортных средств тактического звена на основе автомобилей повышенной проходимости для Вооруженных сил, которые являются расходным материалом и теряются в количестве сотен единиц в неделю. Разделяете ли вы это мнение? В чем вы видите возможное решение проблемы?

– До начала СВО такие машины на территории России не производились в связи с отсутствием заказа. Характер боевых действий при проведении СВО выявил потребность в таких транспортных средствах. В 2023 г. было принято решение о создании транспортного средства на локализованной в стране агрегатной базе серийных узлов ГАЗ «Соболь 4 х 4». Оно прошло комплекс испытаний, апробацию в зоне СВО и было сертифицировано. Учитывая простоту, надежность, высокие динамические характеристики, большую грузоподъемность, повышенную проходимость и ремонтопригодность Минобороны было принято решение о поставках данного транспортного средства в войска.

Первый вице-премьер Денис Мантуров

Большим спросом для решения тактических задач сегодня пользуются мотоциклы и квадроциклы. По ним также определены приоритетные модели и комплектации. Сейчас предприятия промышленности наращивают объемы выпуска, чтобы полностью удовлетворить потребности Минобороны в данной технике.

– Какой ожидается динамика инвестиций в основной капитал по обрабатывающим отраслям промышленности в этом году?

– За три квартала у нас рост составил порядка 20%. Общий объем – порядка 5 трлн руб.

– С чем связан столь существенный рост, к тому же при такой ключевой ставке?

– Объяснение очень простое. Многие предприятия в предыдущие годы запустили крупные инвестпроекты, где цикл занимает от 2,5 до 4 лет. Это химическая промышленность, металлургия, частично машиностроение. В ряде таких случаев госсубсидии помогли несколько сдемпфировать ключевую ставку. А где-то предприятия, которые получили в предыдущие годы достойную прибыль, выбрали на сегодняшний день практически все свои ресурсы. Частично им еще хватит на следующий год. Мы очень рассчитываем на то, что процентная ставка будет снижаться, что в совокупности с планами по реализации нацпроектов позволит показателю по инвестициям вырасти и в следующем году. Но, конечно, не настолько, как в этом.

– То есть в этом году сложилась исключительная ситуация, связанная с завершением у ряда предприятий крупных инвестиционных проектов?

– Совершенно верно. В целом инвестиционный всплеск I квартала ожидаемо стал выравниваться к концу года – так, в I квартале рост капитальных инвестиций в обработке составлял 42%, а по итогам полугодия был чуть меньше 30%. Ожидаем, что, несмотря на возможное замедление динамики из-за экономических условий, по итогам года сможем удержать двузначные темпы роста в районе +15–20% г/г. В том числе благодаря набранным за январь – сентябрь темпам.

– Как проходят испытания МС-21-300 в спецификации с российским оборудованием?

– В Жуковском программу сертификационных испытаний сейчас проходят два импортозамещенных самолета МС-21. Идет проверка аэродинамических характеристик, управляемости, устойчивости и летных параметров судна в различных режимах. Также тестируется работа всех бортовых систем: авионики, гидравлики, электрооборудования, систем связи и навигации. По отзывам летчиков-испытателей, системы работают штатно, самолет показывает себя с хорошей стороны.

На МС-21 мы заместили пять ключевых систем, которые до этого не разрабатывались на территории России. Это система перемещения механизации крыла, система электроснабжения с цифровым управлением, система предупреждения внешних угроз, система управления тормозами колес и система кондиционирования воздуха. Отдельные системы импортозамещенного самолета до этого серийно выпускали вообще только по одному производителю в мире.

Первый вице-премьер Денис Мантуров
– Есть ли у вас уже понимание, сколько в действительности понадобится новых гражданских самолетов нашим эксплуатантам на период 2030 г. и каких?

– Комплексная программа гражданской авиации, которая регламентирует поставки самолетов, будет обновляться. Но только после того, как наши новейшие гражданские лайнеры – SJ-100, МС-21 и Ил-114 – получат сертификаты типа.

– Как будущие эксплуатанты относятся к тому, что базовый МС-21 не сможет летать так далеко, как было заявлено изначально? Планируется ли вернуть базовую версию судна к исходным параметрам по дальности и в какие сроки?

– План такой есть, но снижение веса и добавление тысячи с чем-то километров придется примерно на тот же момент, как появится укороченная версия, которая сразу в базе получит дальность более 5000 км.

– Тогда непонятно – будет ли в итоге одна модификация самолета или две, но одинаковой дальностью полета?

– Ответ на этот вопрос даст рынок. Сейчас нельзя перейти на короткую версию, потому что по ней нужно провести НИОКР и испытания. Это займет время – примерно до 2029 г. Столько же потребуется и для снижения веса базовой версии самолета. Что касается эксплуатантов, то у них средняя дальность полета составляет 3000 км, поэтому даже с сокращенной дальностью МС-21 сможет удовлетворить их запрос.

Для полетов на Дальний Восток имеющийся парк зарубежных самолетов позволяет выполнять эти задачи – и, скорее всего, позволит это делать и дальше. Но на это ориентироваться, конечно, нельзя. Поэтому мы будем уникальной страной, где для самолетов выпускаются все элементы.

– Что с точки зрения коммерческой логики звучит нелогично.

– Согласен. Но вопрос технологической независимости в данном случае точно будет решен.

– В России появились частные компании, которые заявили о планах по развертыванию группировки спутников на низких околоземных орбитах Земли. В мировой практике такие проекты имеют модели монетизации. Получится ли у нас?

– В нашей стране, как и в других космических державах, успех частных космических компаний зависит в большей степени от двух факторов. Во-первых, это размер доступного рынка, и во-вторых, объем господдержки. В нашей стране такая господдержка для частных космических компаний прорабатывается: уже в следующем году мы будем готовы компенсировать часть затрат частных компаний на пусковые услуги.

Теперь что касается рынка. Мы оценили потребности органов власти в данных дистанционного зондирования Земли. В ценах сегодняшнего дня они могут составить до 35 млрд руб. в 2030 г., а пока мы начинаем с 5 млрд руб., которые уже выделены органам власти для закупки высоко детальных космических снимков в 2026 г. Так что это приличного размера рынок, и, чтобы он заработал, нужно выстроить цепочку создания, доставки, анализа и потребления таких данных. Такую работу сейчас «Роскосмос» проводит совместно с частными компаниями.

Не обойдется и без изменения регулирования, например, для того, чтобы спутниковые снимки могли использоваться для отслеживания нанесения вреда природе или незаконной застройки с последующими штрафными санкциями для нарушителей. С прагматичной точки зрения космическая деятельность должна вносить максимальный вклад в земную цифровую экономику, ведь космические услуги – они по умолчанию цифровые. Это связь, спутниковые снимки и навигационный сигнал. Поэтому адекватные модели монетизации космической деятельности в нашей стране возможны и развиваются.

– Сейчас в России есть всего две фабрики микросхем – «Микрон» и «Ангстрем». Участники рынка говорят о необходимости создания еще одного такого производства. Разделяете ли вы их позицию?

– Производством чипов у нас занимается существенно большее количество предприятий. Просто названные вами являются крупнейшими и находятся на слуху у всех. Производство чипов развивается в увязке со всей радиоэлектронной промышленностью. Возможности предприятий по выпуску чипов постоянно наращиваются, создаются дополнительные условия для увеличения доли их применения в приборах. На сегодняшний день наши производители справляются с объемом имеющихся заказов.

Если говорить обо всей электронике в стране, то емкость рынка оценивается в 6,5 трлн руб., а общий объем выручки предприятий отрасли за 10 месяцев 2025 г. достиг 3 трлн руб. против 2,4 трлн руб. годом ранее. То есть почти половина выручки сектора генерируется в России.

По некоторым позициям, например по полупроводникам из арсенида галлия, у нас 100%-ная технологическая независимость. Что касается кремниевой технологии, конечно же, мы будем двигаться в сторону уменьшения нанометров.

– Нам есть куда двигаться в этом направлении.

– Совершенно верно. В электронном машиностроении процессы происходят параллельно. Понятно, что они будут идти чуть медленнее, с определенным запозданием по отношению к строительству тех технологических линий, которые сегодня уже в процессе организации. Поэтому по мере их расширения у нас точно должно на ближайшую перспективу – на период до 2030 г. – хватить мощностей.

Мы уже адаптировались к основным процессам, в том числе и внедрению собственных чипов в широкой линейке электронной продукции. Будем уделять все более пристальное внимание использованию российской электронной компонентной базы в конечной продукции.

– Тут, судя по всему, должен еще помочь технологический сбор, который должен быть введен с 1 сентября 2026 г.

– Отчасти да.

– Если ли риски того, что конечная продукция – планшеты, ноутбуки, смартфоны – подорожает?

– Мы будем работать над тем, чтобы потребитель не почувствовал существенного влияния этой меры. Усредненная ставка была изначально сформирована таким образом, чтобы не оказать большую нагрузку на производителей и импортеров продукции. При этом очень важно и формировать источники для финансирования и развития отраслей промышленности – в частности, микроэлектроники и электронного машиностроения. Без собственного электронного машиностроения ни одна уважающая себя страна не может называть себя суверенным государством.

– Какой объем выплавки стали ожидается в этом году в России и какие перспективы на следующий год?

– По сравнению с прошлым годом мы ожидаем снижение порядка 5% в выплавке стали – до 67 млн т, учитывая охлаждение спроса на металлопродукцию в основных секторах потребления на внутреннем рынке, в том числе в строительном секторе.

При этом впервые после введения санкций мы отмечаем серьезный рост экспортных поставок – на 20% по сравнению с прошлым годом, благодаря чему отечественные металлурги в значительной степени смогли компенсировать снижение на внутреннем рынке.

Ожидаем, что в следующем году спрос на внутреннем рынке поддержат масштабные инфраструктурные проекты, такие как строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, также рассчитываем на рост потребности со стороны ТЭКа и отечественного автомобилестроения с учетом планов по углублению локализации.

– Вы недавно возглавили попечительский совет кластера переработки редких (РМ) и редкоземельных металлов (РЗМ) в Сибири. На протяжении 2025 г. в публичном дискурсе звучали предположения о совместных проектах в сфере освоения месторождений и добычи РЗМ с другими странами. Насколько предметны они сейчас и что сейчас в целом с планами по развитию отрасли РЗМ?

– Мы системно подходим к развитию отрасли. Правительством утвержден план по развитию сектора РМ и РЗМ, синхронизированный с соответствующим федеральным проектом. Он включает три ключевых передела: горнодобывающий, металлургический и высокотехнологичный. Для каждого определен перечень инвестиционных проектов, предусмотрены меры нормативного регулирования, финансовой поддержки, защиты внутреннего рынка и расширения международного сотрудничества.

В сумме это формирует долгосрочную, устойчивую модель развития отрасли, ориентированную на создание полной цепочки добавленной стоимости в России и укрепление наших международных связей, прежде всего с дружественными странами, где интерес к совместным проектам сегодня действительно высок.

Что касается Ангаро-Енисейского кластера переработки РМ и РЗМ в Сибири, то это ключевой элемент национальной программы по созданию инновационных научно-технологических центров в СФО. Его технологический фокус охватывает не только разделение РЗМ и производство постоянных магнитов, но и смежные направления: аддитивные технологии, включая 3D-печать магнитных материалов, хранение энергии, искусственный интеллект. Мы работаем над привлечением партнеров и инвесторов из дружественных стран – уже есть определенные результаты.

