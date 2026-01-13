Леонид Сергеев: Волатильность и нестабильность – это новая операционная норма

Волатильность и нестабильность – это новая операционная нормаГендиректор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» о приоритетах в развитии аэропорта «Пулково»
В 2025 г. авиационная отрасль столкнулась со стагнацией пассажиропотока, что заставляет аэропорты искать резервы для наращивания прибыли за счет повышения внутренней эффективности. В этих условиях петербургский аэропорт «Пулково» показал рост доходов и увеличил дивидендные выплаты. В интервью «Ведомостям» гендиректор оператора аэропорта – ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – Леонид Сергеев рассказывает о новой парадигме: превращении компании из инфраструктурного оператора в адаптивную платформу, где операционная эффективность достигается за счет инноваций, сервиса и работы с персоналом. Аэропорт готовится к новой волне роботизации, оптимизирует логистику для шаттлов и лоукостеров и предлагает провести реконструкцию исторического терминала аэропорта, прозванного авиапассажирами «Пять стаканов».
– Он стал для нас не просто отчетным периодом, а полноценным стресс-тестом бизнес-модели, которая формировалась последние 6,5 года. Мы столкнулись с двумя мощными и разнонаправленными трендами: ощутимым снижением внутреннего трафика на 1 млн человек (-6% г/г) и впечатляющим ростом международных перевозок – на 24% до 5 млн человек, что полностью компенсировало внутренний спад. Итоговый пассажиропоток оказался близок к уровню прошлого года – 20,7 млн человек в 2025 г. при 20,9 млн годом ранее, но его структура изменилась кардинально.
В части ключевых финансовых достижений: доходы выросли с 29 млрд до 30,1 млрд руб. Мы фиксируем исторически высокую выручку с 1 кв. м коммерческих площадей – она в разы превышает средние показатели по рознице в городе. Это не следствие общего роста трафика, а результат его качественного преобразования. В сравнении с 2019 г. каждый пассажир стал платить больше вполовину – по 1497 руб., но добровольно, приобретая дополнительные услуги и сервисы в аэропорту.