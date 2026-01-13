Леонид Сергеев: Волатильность и нестабильность – это новая операционная норма

– Он стал для нас не просто отчетным периодом, а полноценным стресс-тестом бизнес-модели, которая формировалась последние 6,5 года. Мы столкнулись с двумя мощными и разнонаправленными трендами: ощутимым снижением внутреннего трафика на 1 млн человек (-6% г/г) и впечатляющим ростом международных перевозок – на 24% до 5 млн человек, что полностью компенсировало внутренний спад. Итоговый пассажиропоток оказался близок к уровню прошлого года – 20,7 млн человек в 2025 г. при 20,9 млн годом ранее, но его структура изменилась кардинально.