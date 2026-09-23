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Главная / Бизнес / Интервью /

Владислав Бакальчук: «Высокая долговая нагрузка остается одним из главных вызовов»

Гендиректор «М.видео» о развитии маркетплейса, конкуренции с крупнейшими игроками и финансовом положении ритейлера
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Весной 2026 г. «М.видео» после назначения гендиректором Владислава Бакальчука, пришедшего из Wildberries, ускорило трансформацию из классического продавца электроники в мультикатегорийный маркетплейс. Компания расширяет ассортимент, развивает партнерскую сеть пунктов выдачи заказов и переводит часть бизнеса на комиссионную модель. По итогам первого полугодия оборот маркетплейса превысил 17,7 млрд руб., увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом финансовое положение ритейлера остается непростым. По итогам 2025 г. выручка группы по МСФО сократилась на 28% до 324,8 млрд руб., общий объем продаж снизился до 418,1 млрд руб., а чистый убыток вырос более чем втрое – до 63,6 млрд руб. На этом фоне она договорилась с большинством банков об отсрочке части обязательств, а также избавилась от части непрофильных активов. В интервью «Ведомостям» Бакальчук рассказывает, по какой модели компания планирует развивать маркетплейс, когда она рассчитывает выйти на устойчивую прибыль, как планирует снижать долговую нагрузку и зачем продала часть финтех-бизнеса. При этом говорить про прошлое в Wildberries он отказался.

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