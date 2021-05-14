Как не ошибиться в инвестиционной оценке маркетплейса

В жесткой конкуренции среди крупнейших игроков электронной коммерции в выигрыше оказывается не самый прибыльный в моменте игрок, а тот, кто инвестирует в трафик и создает свою экосистему из множества сторонних подрядчиков. Поскольку в этом случае экспоненциальное увеличение потенциальных клиентов даст синергетический эффект с диверсификацией выбора товаров. Именно по этому пути в свое время пошел крупнейший мировой игрок — Amazon. Эту же стратегию, судя по всему, выбрал для себя сейчас и Ozon: компания активно развивает во внутреннем контуре финтех-услуги, в апреле маркетплейс заявил о покупке банка для кредитования и предоставления финансовых сервисов продавцам.