Потолок Старого света

Потолок Старого светаПочему коалиция Вашингтона и Брюсселя против России выгодна только США
Министр финансов США Джанет Йеллен на днях похвалила своих коллег по G7 за введение потолка цен на российские нефтепродукты, поставляемые морским путем. Как главный идеолог ограничения стоимости сырья из России, она подчеркнула эффективность принятых мер для достижения двух целей – сокращения доходов России и поддержания стабильности энергетического рынка. Ссылаясь на неких российских чиновников, Йеллен утверждает, что происходящее (видимо, уже вступивший в силу потолок цен на российскую «морскую» нефть) «омрачает и без того неблагоприятные финансовые перспективы Кремля».
Цифры говорят об обратном. Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам 2022 г. увеличились, по словам вице-премьера Александра Новака, на 28%, добыча не упала, а даже выросла на 2%. Поэтому Йеллен очевидно лукавит – от достижения первой цели ее авторы явно пока далеки. Но вызывает вопросы и вторая цель. Назначение предельных цен на commodities чиновниками из Вашингтона только на первый взгляд может показаться простым способом решить проблемы энергетического кризиса. На деле же под благовидным предлогом заботы о стабильности США пытаются закрепиться в роли единого регулятора мировой экономики, назначив себя той самой «невидимой рукой рынка», чтобы этот рынок поделить в своих интересах.
Европейских союзников в поздравительных и благодарственных речах по поводу очередного этапа «потолка» Йеллен даже не вспомнила. Хотя именно они понесут сейчас на себе основное бремя ответственности за принятое решение. Идея сохранить стабильность системы, просто выведя из нее ключевого игрока и перераспределив его влияние между другими лицами, в мировой истории часто заканчивалась крахом великих комбинаторов. Особенно когда инициаторы в реальности не могут обеспечить эту стабильность исключительно своими силами.
Например, Наполеон III, первый президент Второй Французской республики, «ради стабильности в Европе» (а на самом деле – для восстановления влияния своей страны на мировой арене после наполеоновских войн) в середине XIX века активно занялся решением «Восточного вопроса» и помог западной коалиции на время отстранить Россию от влияния на континенте. Спустя годы он сам же пострадал от того, что в Европе не осталось противовеса, которым всегда была Россия: при ее нейтралитете Пруссия разгромила Францию, взяла Наполеона в плен и объявила о создании единого Германского государства – главного конкурента французов на десятилетия вперед.
Чиновникам Евросоюза может казаться, что отказываясь от российских энергоресурсов, они принимают эффективные решения как влиятельные международные акторы. Но это самообман, который ведет к ошибочным шагам внутри в целом не эффективной для Европы стратегии по изоляции России и вытеснения ее из европейской экономики. Подобно Наполеону III, ввязавшись в совершенно не обязательное противостояние, европейские страны содействуют усилению конкурентов, к которым Россия не относилась. Она скорее была естественным (в силу территориальной близости) торговым партнером Европы – поставляла недорогие энергоресурсы обычно по долгосрочным контрактам и закупала товары народного потребления.
Россия нашла новые рынки сбыта – и уровень ее нефтегазовых доходов это доказывает. Но если раньше российское сырье стимулировало развитие европейской промышленности, то теперь – экономик дружественных стран. Чем сильнее будет давление на Россию со стороны США и Европы, тем больше при поддержке российских энергоресурсов будет расти влияние Индии и Китая – с их гигантским населением, растущими экономиками и, кстати, ядерным оружием. У них исторически есть опыт лидерства: государства на их территориях уже были крупнейшими экономиками мира, а Китай – неоднократно. Но самое главное, ЕС прозевал усиление своего основного конкурента – США, оставшись без противовеса в лице России.
Среди стран G7, которые обязались держать потолок цен на нефть и нефтепродукты из России, собственные энергоресурсы есть в достаточном количестве только у двух – США и Канады. Остальные за редким исключением – преимущественно импортеры. У коалиции экспортеров и импортеров просто по определению не может быть общих целей, а потому кто-то в ней явно обречен на провал. И это точно не США. Они начали замещать Россию на европейском рынке еще до введения потолка цен. За 10 месяцев 2022 г., по данным Eurostat, они поставили в страны ЕС 42 млн т нефти против 31 млн т за аналогичный период 2021 г., то есть, на 35% больше. Поставки газа из США в Европу выросли более чем в 2 раза – с 11,7 млн т за 10 месяцев 2021 г. до 25,7 млн т в январе–октябре 2022 г., следует из данных того же Eurostat.
В 2023 г. США, скорее всего, зафиксируют статус основного поставщика энергоресурсов в Европу: главное, почаще давать европейцам анестезию – мантру про стабильность и наказание России, которая своими действиями эту стабильность якобы нарушила. А тем временем, отмахиваясь от робких попыток противодействия со стороны ЕС, Штаты продолжат заманивать к себе передовую европейскую промышленность, обещая всевозможные преференции. К тому же нефть и нефтепродукты – не единственные важные товары в мировой торговле: когда Вашингтон потренируется на них, уже никто не помешает ему назначать цены на любом рынке – от зерна до редкоземельных металлов.