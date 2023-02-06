Потолок Старого света

Среди стран G7, которые обязались держать потолок цен на нефть и нефтепродукты из России, собственные энергоресурсы есть в достаточном количестве только у двух – США и Канады. Остальные за редким исключением – преимущественно импортеры. У коалиции экспортеров и импортеров просто по определению не может быть общих целей, а потому кто-то в ней явно обречен на провал. И это точно не США. Они начали замещать Россию на европейском рынке еще до введения потолка цен. За 10 месяцев 2022 г., по данным Eurostat, они поставили в страны ЕС 42 млн т нефти против 31 млн т за аналогичный период 2021 г., то есть, на 35% больше. Поставки газа из США в Европу выросли более чем в 2 раза – с 11,7 млн т за 10 месяцев 2021 г. до 25,7 млн т в январе–октябре 2022 г., следует из данных того же Eurostat.