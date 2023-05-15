Энергоострова финансовой стабильности

Чтобы понять, чем привлекал российский энергорынок иностранцев, придется вернуться на 15-20 лет назад. Приход зарубежных инвесторов в электроэнергетику России происходил в эпоху, которая сейчас выглядит почти столь же далекой, как, например, времена строительства БАМа или чековой приватизации. Реформа РАО ЕЭС начиналась в период вполне мирных отношений с Западом, тогда даже мюнхенская речь Владимира Путина (2007 г.) еще не была произнесена. К лету 2008 г., когда РАО ЕЭС прекратило свое существование, в отрасль заманили трех иностранных инвесторов – немецкую E.On (потом ставшую Uniper), Fortum и Enel.