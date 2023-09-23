Шантаж или угроза?

Действительно, где экспорт? Где внутренний рынок? Где Северный завоз? И где частные компании? На самом деле все на своих местах. Российский частный бизнес выстроен не под решение задач внутреннего развития, всякого там импортозамещения и суверенитета, а под превращение природных богатств страны в личные прибыли. Собственно, об этом «нефтяные генералы» открыто заявили на совещании у Новака и попытались его этим запугать.