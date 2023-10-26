Минфин мертвой хваткой вцепился в нефтегаз

А теперь предлагаю обратить внимание на нашу трубопроводную монополию, «Транснефть», которую инициативы Минфина редко когда касаются. Налоговая нагрузка на компанию составляет 46%, что в 1,7 раз ниже, чем аналогичный показатель у нефтянки. На конец сентября 2021 г. (последняя дата публичной отчетности «Транснефти») общие денежные поступления в компанию составили 593 млрд руб. Чуть менее половины этой суммы (265 млрд) не имеет никакого отношения к операционной деятельности, а являются доходом от продажи ценных бумаг и закрытия депозитов. «Транснефть» последовательна в своей финансовой и промышленной политике. Капитальные вложения компании достигли 128 млрд руб., а на покупку ценных бумаг и размещение средств на депозитах было использовано 310 млрд руб. То есть компания не вкладывает больших средств в развитие инфраструктуры, не создает новые рабочие места, фактически не способствует росту экономики РФ.