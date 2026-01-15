Редкий продукт

Редкий продуктКак отсутствие открытых данных привело к дефициту топлива в головах на рынке
В 2025 г. впервые с 1990-х гг. в России остро встал вопрос обеспечения моторным топливом российских потребителей. Если три десятилетия назад дефицит был вызван резким ростом спроса, то в этом году причиной стало сокращение предложения. Ситуация начала обостряться еще летом, а в сентябре нехватку топлива в стране признало правительство. Особенно трудная ситуация сложилась в регионах, расположенных рядом с зоной СВО. В общей сложности с теми или иными проблемами с топливом столкнулись около 20 регионов.
Объемы дефицита Минэнерго и правительство не раскрывали. По экспертным оценкам, он не был очень существенным и на пике составлял до 10 000 т в сутки при потреблении в стране примерно 100 000 т в сутки. Но этого оказалось достаточно для лавинообразного роста оптовых цен и возникновения ажиотажа на заправках. Осенью цена 92-го на бирже превысила 74 000 руб./т, а 95-го – 82 000 руб./т. Рост цен на заправках был более умеренным: правительство старается удерживать его на уровне инфляции. Но к середине декабря цены на АЗС обогнали инфляцию вдвое: стоимость АИ-92 с начала года выросла на 11,4%, АИ-95 – на 10,7% при инфляции 5,4%.
Цены на бирже традиционно растут в сезон пикового спроса, с мая по сентябрь, особенно в июне – августе. Также топливо может дорожать на фоне плановых ремонтов на НПЗ. Но в этом году рост цен оказался необычно резким. С апреля по октябрь 92-й на бирже подорожал на 45%, а 95-й – более чем на 40% Причиной стали внеплановые ремонты на НПЗ. Причем оптовые цены взлетели, когда снижения продаж на бирже фактически не было: в июне биржевые торги АИ-92 сократились на 7% в годовом выражении, а АИ-95 – выросли на 8%, в июле продажи увеличились на 7% и 4% соответственно. Правительство было вынуждено ограничить экспорт бензина, сигнализируя рынку: проблем с предложением топлива в России не ожидается. Но оптовые цены продолжили расти и начали давить на цену топлива в рознице.
В конце лета фактор внеплановых ремонтов усилился вследствие увеличения числа атак на заводы. Минэнерго скорректировало график плановых ремонтов на НПЗ, тем не менее они снова выпадали на период пикового спроса, хотя их перенос с летнего периода давно напрашивается.
В августе, несмотря на эмбарго, продажи 92-го на бирже снизились на 2%, 95-го – на 6%, в сентябре – на 2% и 8% соответственно. 8% – это 27 000 т, заметно меньше суточного потребления. На биржевых торгах продается лишь около четверти всего объема топлива, но эти данные позволяют понять, что катастрофической нехватки топлива в России не было.
Данные по нефтепереработке в стране перестали публиковать в 2023 г., после чего единственным источником информации для рынка стали материалы западных агентств, основанные на источниках, – проверить их достоверность невозможно, что открывает пространство для манипуляций и преувеличений.
Для насыщения внутреннего рынка осенью правительство и нефтяные компании задействовали имеющиеся резервы НПЗ. Активизировался импорт бензина из Белоруссии – не будучи значимым, он помог сбалансировать рынок. Спрос пошел на спад, оптовые цены с конца октября начали снижаться, а в ноябре перешли к снижению и розничные цены на бензин. Но вопрос исключения повторения подобной ситуации в будущем остается.
В 1990-х гг. дефицит бензина покрывался активным импортом. Сейчас число потенциальных поставщиков ограниченно. В октябре Совет Евразийской экономической комиссии обнулил пошлины на ввоз в ЕАЭС бензина, дизтоплива и некоторых других нефтепродуктов до 30 июня 2026 г. В числе потенциальных экспортеров называются Китай, Сингапур и Южная Корея. Но даже мощностей двух белорусских НПЗ – Новополоцкого и Мозырского – достаточно для покрытия любой нехватки топлива в России. К тому же нефтепродукты Белоруссия производит из российской нефти, а экспорт топлива ведет транзитом через Россию.