Редкий продукт

Цены на бирже традиционно растут в сезон пикового спроса, с мая по сентябрь, особенно в июне – августе. Также топливо может дорожать на фоне плановых ремонтов на НПЗ. Но в этом году рост цен оказался необычно резким. С апреля по октябрь 92-й на бирже подорожал на 45%, а 95-й – более чем на 40% Причиной стали внеплановые ремонты на НПЗ. Причем оптовые цены взлетели, когда снижения продаж на бирже фактически не было: в июне биржевые торги АИ-92 сократились на 7% в годовом выражении, а АИ-95 – выросли на 8%, в июле продажи увеличились на 7% и 4% соответственно. Правительство было вынуждено ограничить экспорт бензина, сигнализируя рынку: проблем с предложением топлива в России не ожидается. Но оптовые цены продолжили расти и начали давить на цену топлива в рознице.