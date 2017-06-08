Обновленные «Лужники»

Андрей Гордеев / Ведомости

Особенности поля в том, что оно «просеяно, а не уложено рулонами». Когда трава выросла до нужной длины, ее прошили искусственными нитями на глубину 18 см. «Получается своего рода гибрид, в котором трава натуральная, но с синтетическим укреплением. Это стабилизирует грунт и укрепляет корневую систему», – уточнил Хуснуллин. По его словам, эта технология позволит полю выдерживать большие нагрузки при проведении матчей

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