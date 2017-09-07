Как запускали «Ведомости»
Бэкстэйдж первых дней старта газеты
Первый аквариум «Ведомостей» (так в редакции называется кабинет главного редактора и его замов). Главный редактор Леонид Бершидский (в центре) и его заместители Александр Гордеев и Александр Губский – работает в газете до сих пор (слева направо)
1/27
Будущий главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова
2/27
Первый главный редактор Леонид Бершидский (в центре)
3/27
Первый макет
4/27
Издатель Дерк Сауэр
5/27
Марк Уайтхаус, консультант от одного из акционеров издания The Wall Street Journal
6/27
Команда «Ведомостей»
7/27
Дизайнер Наталья Булычева работает в «Ведомостях» до сих пор
8/27
Экономический обозреватель Александр Беккер и Леонид Бершидский
9/27
Коста Гусалов, первый арт-директор «Ведомостей»
10/27
Дизайнер Дарья Делоне работает в «Ведомостях» до сих пор
11/27
Борис Беккер и корректор Диана Флейшман (тоже работает до сих пор)
12/27
Дизайнер Андрей Куликов
13/27
Команда «Ведомостей»: Ольга Промптова, Игорь Попов и Елизавета Осетинская (слева направо)
14/27
Дарья Делоне
15/27
7 сентября 1999 г. Опубликован первый тираж «Ведомостей»
16/27
17/27
Тони Робинсон, консультант «Ведомостей» от FT (слева) c коллегами
18/27
Борис Беккер и Максим Трудолюбов
19/27
Дарья Делоне и Тони Робинсон
20/27
Владимир Иванидзе и Алексей Германович (справа)
21/27
Кирилл Воронин, главный системный администратор в первые годы газеты
22/27
23/27
Первый фоторедактор Валерий Волков
24/27
25/27
Дизайнер Вера Ланина
26/27
27/27
Самые популярные галереи