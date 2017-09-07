Как запускали «Ведомости»

Ведомости

Первый аквариум «Ведомостей» (так в редакции называется кабинет главного редактора и его замов). Главный редактор Леонид Бершидский (в центре) и его заместители Александр Гордеев и Александр Губский – работает в газете до сих пор (слева направо)

1/27