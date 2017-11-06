Семь главных героев «Райского досье» и что о них стало известно

Jeff Chiu / AP

1. Юрий Мильнер, владелец фонда DST

В 2009–2010 гг. принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% социальной сети Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг». До 2014 г. ее гендиректором был Усманов. Она выделила «сотни миллионов долларов» на покупку акций Facebook через офшор с Британских Виргинских островов – Kanton Services, пишет The New York Times (NYT). Ссылаясь на документы Appleby, «Новая газета» пишет, что за месяц до IPO Facebbok Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова.

Другой эпизод инвестиций Мильнера в социальные сети – покупка в 2011 г. акций Twitter. В 2011 г. DST Global оценил сервис микроблогов в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Как пишет ICIJ, в июле 2011 г. российский государственный банк ВТБ купил за $191 млн акции зарегистрированного на о. Мэн DST Investment 3. В том же месяце Мильнер использовал именно этот фонд для покупки примерно половины общей доли DST в Twitter.

DST Global не имел мест в советах директоров Facebook и Twitter и не влиял на управление компаниями, говорится в сообщении фонда, опубликованном NYT. Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ – одним из 40 инвесторов, которые также профинансировали Twitter, сообщает DST.

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