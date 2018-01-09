Десять логотипов компаний с образом собаки

Francis James Barraud

На картине изображена собака по имени Ниппер, слушающая цилиндрический фонограф. Терьер принадлежал брату художника Марку, а после его смерти перешел к Фрэнсису вместе с фонографом и записями голоса Марка. В 1899 г. Барро запечатлел собаку на картине, а позже продал изображение корпорациям HMV, RCA, Victor и JVС, которые стали использовать его в качестве логотипа, заменив фонограф на граммофон

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