Десять логотипов компаний с образом собаки
Бульдог, борзая, терьеры и другие породы, помогающие зарабатывать деньги
Один из самых известных брендов с собакой у производителя звуковой аппаратуры – His Master’s Voice (HMV, переводится как «голос его хозяина»). На нем изображен терьер, слушающий граммофон. Основой для этого символа послужила картина английского художника Фрэнсиса Барро
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На картине изображена собака по имени Ниппер, слушающая цилиндрический фонограф. Терьер принадлежал брату художника Марку, а после его смерти перешел к Фрэнсису вместе с фонографом и записями голоса Марка. В 1899 г. Барро запечатлел собаку на картине, а позже продал изображение корпорациям HMV, RCA, Victor и JVС, которые стали использовать его в качестве логотипа, заменив фонограф на граммофон
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Американский бренд Juicy Couture основан Памелой Скайст-Леви и Гелой Нэш-Тейлор в середине 1990-х. Подруги вдохновились идеей подходящей одежды для прогулки с собаками – так возникли бархатные и кашемировые спортивные костюмы карамельных оттенков
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Под этой маркой выпускается женская и детская одежда, аксессуары, а также одежда и аксессуары для собак. На логотипе изображены Вест-хайленд-уайт-терьеры – шотландская порода собак, которую обычно называют Westie. Две собаки держат щит, на котором изображены три сердца и надпись «Love P & G», где «P & G» — это инициалы основательниц компании
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На логотипе итальянской нефтегазовой компании Eni изображена шестиногая огнедышащая собака, которая символизирует энергию. Дизайн логотипа в 1952 г. был выбран из 4000 предложенных на конкурсе, который проводила компания. Автором существующего знака является Луиджи Броггини
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Также собаку можно увидеть на заправочной сети Eni - Agip. Пресс-служба компании в 1950-х трактовала шестиногую собаку на логотипе как объединение двух ног водителя с колесами автомобиля
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Итальянский бренд одежды Harmont & Blaine поместил на свой логотип таксу. Эта охотничья порода отражает философию и ценности компании
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«Эти собаки совсем маленькие, однако они отличаются превосходной интуицией, мужеством и решительностью. Эти качества являются ключевыми для завоевания новых территорий, а именно этим мы и занимаемся», — говорится на сайте компании
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На логотипе китайского онлайн-магазина компании JD.com изображена металлическая собака. Логотип был разработан в 2013 г.
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Основатель JD.com Ричард Лю объясняет выбор символа тем, что компания всегда ориентирована на клиента, а более простой и повседневный логотип олицетворяет положительные эмоции от шоппинга у покупателей и новые перспективы для поставщиков
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Компания Zynga, разрабатывающая онлайн-игры, получила свое название от имени американского бульдога – питомца одного из ее основателей Марка Пинкуса
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«В Сан-Франциско эта собака стала легендой из-за своих человеческих качеств. Она сидела на стульях, ела за столом и сопровождала Пинкуса на конференциях», — сообщается на сайте компании. Бульдог стал источником вдохновения благодаря своей преданности, доброй душе и желанию всегда находиться в центре событий
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Грейхаунд — серая английская борзая изображена на логотипе итальянского модного дома Trussardi. Собака не только логотип бренда, но и его идеология. Ловкий и энергичный грейхаунд стал символом элегантности, утонченности и внимательного отношения к деталям
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В декабре 2013 г. Trussardi отпраздновал 40 лет существования логотипа, к этому событию был снят двухминутный анимационный 3D-фильм о грейхаунде
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Greyhound Lines — крупнейший оператор автобусных перевозок между городами Северной Америки. Название и логотип компании происходят от английской породы собак грейхаунд
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Во время первого запуска маршрута из Сьюпириор в Ваусау (оба города находятся в штате Висконсин) дорожный оператор Эд Стоун обратил внимание на отражение автобуса в окне, напомнившее ему серую английскую борзую. Он присвоил автобусам на этом участке дороги название в честь грейхаунда, скоро имя начало пользоваться популярностью и стало символом всей автобусной сети
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Новозеландский бренд мужской одежды Rodd & Gunn выбрал в качестве логотипа собаку породы английский пойнтер, которая олицетворяет ловкость, честь и быстроту
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Логотип был разработан в 1946 г. Качества пойнтера - элегантность и выносливость - легли в основу концепции одежды бренда Rodd & Gunn
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