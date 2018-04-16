Бизнес / Транспорт

Как выглядит новый терминал аэропорта в Крыму

На его строительство было потрачено 32 млрд рублей
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