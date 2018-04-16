Как выглядит новый терминал аэропорта в Крыму
На его строительство было потрачено 32 млрд рублей
В понедельник новый терминал международного аэропорта Симферополя принял первых пассажиров, прибывших рейсом из Москвы, сообщил ТАСС. Терминал спроектирован архитектурной компанией Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи, дизайнеры назвали проект «Крымская волна». Новый терминал является самым большим на юге России. На его строительство было потрачено 32 млрд руб.
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