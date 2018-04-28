Бизнес / Торговля и услуги Что можно увидеть на выставке «Госзаказ – за честные закупки» Хрустальные фуражки, сушеный гусь, электробус «Камаза» и другие необычные экспонаты 28 апреля 14:34 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Максим Стулов / Ведомости 1/12 Максим Стулов / Ведомости 2/12 Максим Стулов / Ведомости 3/12 Максим Стулов / Ведомости 4/12 Максим Стулов / Ведомости 5/12 Максим Стулов / Ведомости 6/12 Максим Стулов / Ведомости 7/12 Максим Стулов / Ведомости 8/12 Максим Стулов / Ведомости 9/12 Максим Стулов / Ведомости 10/12 Максим Стулов / Ведомости 11/12 Максим Стулов / Ведомости 12/12 Самые популярные галереи Фото В Баку горела недостроенная Trump Tower Эта башня – одно из самых высоких зданий в Азербайдажене Что можно увидеть на выставке «Госзаказ – за честные закупки» Хрустальные фуражки, сушеный гусь, электробус «Камаза» и другие необычные экспонаты Кадр дня Каким увидели этот день фоторепортеры 200 работ звезд современного искусства на выставке в Москве В ММОМА проходит выставка-спектакль «Генеральная репетиция» Лидер КНДР и президент Южной Кореи посадили дерево мира. Как это было Ким Чен Ын полил сосну водой из южнокорейской реки, а Мун Чжэ Ин – из северокорейской Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Северокорейский лидер первый раз приехал в Южную Корею и за руку отвел южнокорейского президента на территорию КНДР BMW показала концепт электромобиля на базе кроссовера X3 Серийная версия модели должна появиться в продаже через два года