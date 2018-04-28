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Что можно увидеть на выставке «Госзаказ – за честные закупки»

Хрустальные фуражки, сушеный гусь, электробус «Камаза» и другие необычные экспонаты
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