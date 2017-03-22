Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 марта 2017 года

Политика

Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать законопроект о реформе системы здравоохранения. Они могут проиграть на выборах 2018 г., если не отменят Obamacare, предупредил он во вторник на встрече с ними в палате представителей. Но часть республиканцев выступают против законопроекта. Голосование по нему запланировано на четверг читать на WSJ.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признался в интервью Independent Journal Review, что это жена убедила его занять эту должность читать на FT.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подвергся критике из-за планов пропустить официальную встречу министров иностранных дел стран НАТО в апреле. При этом Тиллерсон собирается встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и посетить Россию. Чтобы успокоить союзников по альянсу, США предложили перенести встречу на другую дату читать на WSJ.com

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон за $50 000 помог встретиться с Владимиром Путиным ливанскому бизнесмену, который хотел расширить свой трубопроводный бизнес читать на FT.com

Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру подал в отставку, когда выяснилось, что он устраивал своих дочерей-подростков в качестве помощников в парламент во время их школьных каникул. Предполагается, что он заплатил им 55 000 евро за семь лет читать на FT.com

В апреле в Турции пройдет референдум об изменении конституции, которое может позволить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану дольше остаться у власти. Но снижение популярности Эрдогана и экономические проблемы снижают шансы на удачное для него голосование читать на WSJ.com

Мэр Лос-Анджелеса запретил всем правоохранительным структурам города (включая пожарников, службы безопасности в морском и аэропортах) сотрудничать с федеральными агентами в деле выявления и задержания нелегальных иммигрантов. Законодатели Калифорнии рассматривают законопроект о том, чтобы сделать ее штатом-убежищем, где не преследуются нелегальные иммигранты читать на WSJ.com

Экономика

Китайские чиновники пытаются преподнести себя американскому бизнесу как сторонников глобализации на фоне ожидаемого ухода США от свободной торговли при Трампе. Но некоторые специалисты сомневаются в их серьезности и мотивах читать на WSJ.com

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони во вторник призвал страны «большой семерки» противостоять протекционистской торговой политике Трампа читать на FT.com

Индустрия

Нидерландский производитель красок и химикатов Akzo Nobel отклонил улучшенное предложение американского конкурента PPG Industries о своем поглощении за $24,19 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Запрет Вашингтона на провоз крупной электроники в салонах самолетов, летящих в США из ряда стран Ближнего Востока, может снизить привлекательность этих маршрутов. Но некоторую надежду ближневосточным авиакомпаниям дарит то, что принявшая аналогичные ограничения Великобритания сделала исключение для аэропортов ОАЭ и Катара. Возможно, это убедит США смягчить позицию читать на FT.com

Автомобили

Автопроизводители хотят, чтобы администрация Трампа заняла более жесткую линию по отношению к Китаю, который защищает местные компании читать на WSJ.com

London Taxi Company откроет в среду в Ковентри завод стоимостью 300 млн фунтов по производству электрических черных кэбов читать на FT.com

Энергоресурсы

Saudi Aramco планирует уже в марте провести свою первую эмиссию облигаций. Ее размер составит около $2 млрд. Бумаги будут номинированы в национальной валюте и соответствовать нормам шариата читать на FT.com

Россия не исключает продления международного соглашения об ограничении нефтедобычи на фоне падения цен на нефть в последнее время читать на FT.com

В Китае и Индии заморожено строительство более 100 электростанций, работающих на угле. Это должно помочь в борьбе с глобальным потеплением читать на FT.com

Финансы

Власти Великобритании изучают информацию о роли национальных банков в отмывании денег из России читать на FT.com

Валюты развивающихся стран ведут себя удивительно. Несмотря на проблемы с глобализацией, низкие (хоть и подросшие) цены на сырье и повышение процентных ставок ФРС США, они не падают против доллара. Наоборот, у доллара проблемы с укреплением, а валюты развивающихся стран подрастают – в частности, из-за улучшения экономических перспектив и высоких доходностей на этих рынках читать на FT.com

Deutsche Bank теряет свои позиции в рейтинге инвестбанков в мире и Европе, а лидером остается JPMorgan Chase читать на FT.com

Инвесторы начинают сомневаться в том, что администрации Трампа удастся быстро стимулировать экономический рост. Поэтому они отказываются от стратегии, приносившей им успех в последнее время читать на WSJ.com

Недавний технический сбой на платформе Arca Нью-йоркской фондовой биржи, из-за которого возникли проблемы с торговлей сотнями ценных бумаг биржевых фондов (ETF), вызвал новые опасения относительно уязвимости американских рынков читать на WSJ.com

Warburg Pincus приобретет примерно за 300 млн швейцарских франков 35% акций стартапа Avaloq, создающего ПО для банков читать на FT.com

Технологии

Эксперт по искусственному интеллекту Эндрю Нг покидает Baidu читать на FT.com

Apple представила более доступную версию iPad в попытке увеличить продажи когда-то популярного продукта, а также красный iPhone 7 читать на WSJ.com

Популярность киберспорта растет, и создателям видеоигр приходится бороться с жульничающими геймерами читать на WSJ.com

Медиабизнес

Google во вторник представила ряд мер, направленных на то, чтобы размещаемая онлайн-реклама не появлялась на сайтах и видео с неуместным контентом. Но реализовать это будет непросто, и рекламодатели относятся к этому скептично читать на WSJ.com читать на FT.com

В США медиакомпании вынуждены отказываться от кабельных каналов, которые почти никто не смотрит. Раньше большое число каналов приносило компаниям прибыль, но теперь все больше людей не хотят платить за ненужные каналы, а также появляется конкуренция со стороны таких онлайн-сервисов, как Netflix читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Египет оказался самым пострадавшим из ведущих туристических направлений в мире, свидетельствуют данные Всемирного совета по туризму и путешествиям. С 2010 г. его доходы от туризма упали на 80%. А популярность Азии у туристов растет читать на FT.com

Avon потеряла легионы своих знаменитых торговых представителей из-за того, что не смогла модернизировать свою стратегию и продукты. Теперь ее новый владелец Cerberus Capital планирует сократить расходы и в то же время инвестировать в маркетинг, использование цифровых технологий и повышение комиссионных торговых представителей читать на WSJ.com

Годовая выручка Hermes впервые превысила 5 млрд евро, а ее чистая прибыль выросла на 13% до 1,1 млрд евро. Тем не менее компания сохранила осторожный прогноз на 2017 г. читать на FT.com читать на WSJ.com

Uber в ответ на серию скандалов пообещала серьезно изменить свою корпоративную культуру, опубликовать скоро доклад о диверсификации и найти заместителя для гендиректора Трэвиса Каланика читать на WSJ.com читать на FT.com

Alibaba приступила к выполнению своего амбициозного плана по созданию мировой торговли без границ. Китайская компания подписала с Малайзией двустороннее соглашение, которое должно упростить транспортировку товаров, отправленных малым бизнесом читать на FT.com

Airbnb надеется, что новые инвестиции и название Aibingyi помогут ей увеличить долю на китайском рынке читать на FT.com

Менеджмент

Некоторые компании, например Boston Consulting Group, изучают электронную переписку сотрудников и следят за их очными взаимодействиями, чтобы понять, как распространяется информация между ними. Менеджеры надеются, что это поможет наладить взаимодействие между сотрудниками и уменьшить число отнимающих время встреч читать на WSJ.com

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