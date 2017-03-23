Гендиректора огранщика «Алросы» отправили в отставку – РБК

Акционеры «дочки» Алроса «Алмазный мир», занимающейся огранкой алмазов, проголосовали за отставку гендиректора Сергея Улина, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к компании и Росимуществу. Официально ни в «Алросе», ни в ведомстве ситуацию не комментируют.

«Алмазный мир» был образован на базе обанкротившегося московского завода по огранке алмазов «Кристалл». Улин возглавлял компанию с 2003 г.

В пресс-службе «Алросы» пояснили, что компания считает «Алмазный мир» непрофильным активом и намерена продать в ней свою долю, которая составляет 47,36%. Остальное принадлежит Росимуществу. Добиться созыва собрания акционеров своей «дочки» «Алроса» пыталась больше года.