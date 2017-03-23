ExxonMobil потеряла годовую переписку гендиректора Тиллерсона из одного электронного ящика

Компания ExxonMobil потеряла электронные письма, которые в течение года отправлял ее бывший гендиректор, ныне госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Как сообщает Reuters, об этом признании компании заявил в суде представитель прокуратуры, которая расследует обвинения, что Exxon могла намеренно вводить инвесторов и акционеров в заблуждение о своем управлении рисками, связанными с изменением климата. Потеряны письма акционерам по этой теме, которые Тиллерсон рассылал под псевдонимом Уэйн Трэкер. Уэйн ‒ его второе имя. Псевдонимом он пользовался с 2008 по 2015 г., утверждает ведомство прокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнейдермана.

Шнейдерман написал суду, что ExxonMobil ранее не сообщила следствию, что Тиллерсон использовал отдельный аккаунт для переписки под именем Уэйн Трэкер, следствие обнаружило это случайно. После этого компания ответила на запрос следствия, что этот аккаунт подлинный и что он был заведен для удобства сортировки корреспонденции Тиллерсона. Компания не считает, что пропало много писем, по ее данным, часть этих посланий следствие уже получило.

Судья Барри Острейгер распорядился, что ExxonMobil должна сотрудничать с прокуратурой Нью-Йорка и помочь в поиске пропавшей переписки. Также компании дали время до 31 марта на предоставление документов комитета по управлению рисками, которые прокуратура запросила еще в ноябре.