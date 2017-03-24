Россельхознадзор запретил импорт белорусских сыров шести марок

Россельхознадзор отменил декларации о соответствии на белорусские сыры шести марок. Ранее ведомство сообщало о том, что некоторые партии белорусских сыров не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Таким образом, под запрет попали сыры «Раубичский» и «Тильзитер» (Рогачевский молочноконсервный комбинат), «Белорусское золото» и «Альпийский» (Ошмянский сыродельный завод, филиал Лидского молочно-консервного комбината), «Гройцер» (Браславский филиал Глубокского молочноконсервного комбината) и «Черный герцог» (филиал «Славгородский» ОАО «Бабушкина крынка»).

«Просим учесть участников внешнеэкономической деятельности о том, что оборот пищевой продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен», — говорится в сообщении Россельхознадзора.