Российские авиакомпании в феврале увеличили пассажирские перевозки на 18,3%

Российские авиакомпании в феврале увеличили пассажирские перевозки до 6,1 млн человек, что на 18,3% больше, чем в феврале 2016 г. Об этом говорится в материалах Росавиации.

Внутренние перевозки выросли на 12% до 3,82 млн пассажиров, международные — на 30,6% до 2,28 млн, в том числе в страны за пределами СНГ - 1,79 млн человек.

Пассажирооборот компаний вырос на 22,5% до 15,29 млрд пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел составил 75,9%, что на 0,4 процентных пункта больше, чем в феврале 2016 г.