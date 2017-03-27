Запасы «Нефтисы» могут пополниться на треть – «Коммерсантъ»

Кипрская Dolmer Enterprises, которой принадлежит компания «Нефтиса» Михаила Гуцериева, согласовала с ФАС покупку ООО «Сладковско-Заречное», которому принадлежат добычные лицензии на месторождения в Оренбургской области. Как пишет «Коммерсантъ», ООО принадлежит SZ Regionoil Holdings. Оно владеет лицензиями на разработку Сладковско-Заречного (запасы около 44 млн т нефти и конденсата), Кошинского (C1 + C2 – 24 млн т. нефти и 18 млрд кубометров газа) и Яснополянского (11 млн т нефти и 4 млрд кубометров газа). В общей сложности речь идет почти о 80 млн т нефти, что позволит «Нефтисе» нарастить запасы почти на треть.

Кто является нынешним хозяином «Сладковско-Заречного» точно не ясно, как и то, ведется ли там добыча. До 2012 г. оно принадлежало группе «Металлоинвест» Алишера Усманова, куда попало в 2008 г. за $100 млн. В 2012 г. Роснедра выдали «Сладковско-Заречному» лицензии на Кошинский и Яснополянский участки за 18 млн руб., а через три месяца актив был продан как непрофильный за $125 млн.

Собеседники издания рассказали, что в 2014 г. на актив претендовала «Газпром нефть», но сочла его стоимость завышенной.