Чистая прибыль «Фосагро» выросла на 64% в 2016 году

Чистая прибыль «Фосагро» по МСФО за 2016 г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 64% до 59,9 млрд руб., сообщает компания.

При этом из-за сильного падения цен на фосфорсодержащие и азотные удобрения в 2016 г. выручка компании сократилась на 1% до 187,7 млрд руб.

Показатель EBITDA уменьшился в 2016 г. на 12% до 72,4 млрд руб., рентабельность по EBITDA сократилась до 39% против 43% годом ранее.

Общий долг по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 112,4 млрд руб. против 134,5 млрд руб. на 31 декабря 2015 г. Чистый долг, по данным на конец декабря 2016 г., сократился до 105,1 млрд руб. против 105,2 млрд руб. годом ранее. Соотношение чистого долга компании и показателя EBITDA по итогам прошлого года выросло до 1,45.

«Мы планируем сосредоточиться на завершении крупных инвестиционных проектов в срок. Такие проекты призваны повысить уровень обеспеченности аммиаком, нарастить объемы производства и еще больше сократить себестоимость. Данные преимущества в дополнение к сокращению капитальных расходов помогут еще больше увеличить наш свободный денежный поток. Я ожидаю, что это в том числе отразится и на доходности наших акционеров», – прокомментировал гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев.