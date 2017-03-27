X5 Retail Group увеличила чистую прибыль в 1,6 раза в 2016 году

Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в 2016 г. выросла по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и составила 22,291 млрд руб., следует из годовой отчетности компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 27,8% до 1,034 трлн руб. Показатель EBITDA вырос в 1,4 раза, достигнув 76,267 млрд руб., рентабельность по показателю составила 7,4% против 6,8% в 2015 г.

«Несмотря на то что мы не ожидаем значительных улучшений в экономике России в среднесрочной перспективе, мы убеждены, что на российском рынке продуктовой розницы все еще существуют возможности для роста. Сегодня главная цель X5 – достичь 15%-ной доли рынка к концу 2020 г.», – цитирует пресс-служба слова исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана.

Операционная прибыль компании по итогам года выросла на 32,5% и составила 45,631 млрд руб., валовая прибыль увеличилась на 26% до 249,985 млрд руб.

В IV квартале 2016 г. по отношению к аналогичному кварталу 2015 г. чистая прибыль X5 показала рост на 15,6%, составив 2,417 млрд руб., EBITDA – на 48% до 19,906 млрд руб., а выручка – на 27,8% до 294,176 млрд руб.