«Шереметьево» с 1 апреля закроет на реконструкцию терминал C

Аэропорт «Шереметьево» с 1 апреля закроет на реконструкцию терминал С, говорится в сообщении компании.

Реконструкция терминала в соответствии с программой долгосрочного развития аэропорта позволит интегрировать его в 2019 г. со строящимся терминалом B. Кроме того, отмечает аэропорт, это позволит расширить пропускную способность Северного терминального комплекса и «Шереметьево» в целом.

Рейсы авиакомпаний, выполнявших полеты из терминала С, переведены в терминалы Е и F.

Новый терминал В возводит сам аэропорт, а третья полоса стоимостью 55 млрд руб. (добавит еще 35 взлетов-посадок в час) строится за счет федерального бюджета, оба объекта должны быть введены в конце 2017 – начале 2018 г.