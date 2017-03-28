Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 марта 2017 года

Политика

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, должен будет дать показания комитету сената по разведке по поводу связей помощников Трампа с российскими чиновниками. При этом выяснилось, что сам Кушнер встречался с Сергеем Горьковым, руководителем находящегося под санкциями ВЭБа читать на WSJ.com читать на FT.com

Активист Алексей Навальный, организовавший антикоррупционные протесты в воскресенье, утвердился в роли главного оппонента президента России Владимира Путина читать на WSJ.com

Ожидаемое переизбрание Владимира Путина на президентских выборах в 2018 г. уже начало восприниматься как коронация, но масштабные антикоррупционные протесты в России продемонстрировали неожиданно сильное недовольство Кремлем читать на FT.com

Ради победы на президентских выборах во Франции лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен советуется с банкирами, бизнесменами и другими представителями элиты по поводу радикальных перемен, которые она обещает в своей программе. При этом «Национальный фронт» сохраняет конфиденциальность многих из этих лиц читать на WSJ.com

Дональд Трамп во вторник подпишет указ, отменяющий меры по борьбе с изменением климата, предпринятые его предшественником Бараком Обамой. Но, вероятно, против этого выступят демократы и защитники окружающей среды читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

ЕЦБ превысил свои полномочия, вмешавшись в политику во время кризиса в еврозоне, сказано в докладе Transparency International. Также организация призвала его выйти из тройки международных кредиторов читать на FT.com

Катар планирует инвестировать еще 5 млрд фунтов в экономику Великобритании в ближайшие годы несмотря на Brexit читать на FT.com

Индустрия

Нидерландский производитель красок Akzo Nobel, защищающийся от поглощения американским конкурентом PPG Industries за $24 млрд, в апреле намерен представить новую стратегию читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Китайский интернет-гигант Tencent приобрел 5% акций Tesla, став одним из ее крупнейших акционеров читать на WSJ.com

Aston Martin планирует привлечь 530 млн фунтов путем эмиссии облигаций для рефинансирования существующего долга и расширения линейки моделей читать на FT.com

Энергоресурсы

Ведущие мировые трейдеры считают, что ОПЕК согласится и дальше придерживаться сокращения нефтедобычи, если Россия будет лучше выполнять свои обязательства читать на FT.com

Саудовская Аравия в понедельник объявила о снижении ставки налога на прибыль для нефтяных компаний с 85% до 50%. Это должно привлечь инвесторов к готовящемуся IPO госкомпании Saudi Aramco и повысить ее стоимость читать на WSJ.com читать на FT.com

Намерение администрации Трампа смягчить ограничения на выбросы углеводорода вряд ли остановит в США переход с угля на природный газ, солнечную и ветряную энергию в качестве основных источников электричества читать на WSJ.com

Акции Genel Energy, возглавляемой экс-гендиректором BP Тони Хэйвордом и сосредоточенной на нефтедобыче в Курдистане, во время торгов во вторник рухнули на 20% после того, как она сильно снизила оценку запасов нефти на своем главном месторождении читать на FT.com

Финансы

Крупнейшие британские банки для прохождения стресс-тестов Банка Англии должны будут показать, что они смогут выдержать рекордное падение курса фунта и другие неблагоприятные условия читать на WSJ.com читать на FT.com

Единый надзорный механизм, главный банковский регулятор еврозоны, предупредил, что находящимся в Великобритании банкам не удастся сохранить доступ к единому европейскому рынку, попросту создав небольшие подразделения-пустышки читать на FT.com

Pimco согласилась заплатить $81 млн своему основателю и бывшему управляющему фондами Биллу Гроссу, подавшему на нее в суд за нарушение условий контракта читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупные банки сократили уже более $40 млрд издержек после финансового кризиса, и теперь они рассматривают способы сэкономить еще $2 млрд. Один из них - «проект скальпель», подразумевающий создание совместного предприятия для обработки трейдинговых операций читать на WSJ.com

Британский страховщик Aviva думает продать подразделение Friends Provident International, обслуживающее богатых клиентов в Азии и на Ближнем Востоке. Размер сделки может достичь $750 млн, а интерес проявляют китайские Fosun и HNA Group читать на WSJ.com

Технологии

Илон Маск основал новый стартап Neuralink, с помощью которого он хочет имплантировать в человеческий мозг электроды. Пока неясно, чем именно будет заниматься Neuralink. Возможно, лечением некоторых заболеваний и повышением человеческого потенциала читать на WSJ.com

SpaceX Илона Маска на этой неделе планирует впервые запустить крупную ракету при помощи использовавшихся ранее двигателей. Это может значительно сократить стоимость запусков читать на WSJ.com

Когда Samsung в среду представит новый смартфон Galaxy S8, на кону будут стоять не только продажи. Компании нужно вернуть доверие потребителей после провала с Galaxy Note 7 читать на WSJ.com

Uber возобновляет тестирование самоуправляемых автомобилей на городских улицах. В выходные компания приостановила программу после того, как один из таких автомобилей попал в аварию в Аризоне читать на WSJ.com

Ericsson спишет до $2,4 млрд в этом квартале из-за расходов на реструктуризацию бизнеса и конкуренции с китайскими производителями телекоммуникационного оборудования читать на WSJ.com

Медиабизнес

Джим Джанопулос, долгое время возглавлявший Twentieth Century Fox, теперь назначен гендиректором и председателем совета директоров испытывающей проблемы студии Paramount Pictures читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Еврокомиссия в понедельник одобрила слияние Dow Chemical и DuPont при условии, что компании продадут некоторые активы из антимонопольных соображений. Также ЕК предстоит рассмотреть еще два крупных слияния в сельскохозяйственном секторе ChemChina c Syngenta и Bayer с Monsanto читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская Huishan Dairy, котировки акций которой на прошлой неделе рухнули на 90%, во вторник подтвердила, что не смогла выплатить проценты кредиторам. При этом компания утверждает, что не может связаться с топ-менеджером, ответственным за финансовые операции читать на FT.com

Британская сеть супермаркетов Tesco намерена заплатить штраф в размере 129 млн фунтов, чтобы избежать уголовной ответственности за скандал с крупным завышением прибыли в 2014 г. читать на FT.com

Экс-гендиректор Valeant Pharmaceuticals Майкл Пирсон подал в суд на компанию. Он утверждает, что она не выплатила ему причитающуюся компенсацию в виде более чем 3 млн акций читать на WSJ.com

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