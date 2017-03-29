Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 29 марта 2017 года

Политика

Великобритания в среду официально начала исторический процесс выхода из Евросоюза. Переговоры по поводу будущих отношений страны с членами блока займут два года читать на WSJ.com читать на FT.com

Расследование конгресса США по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы застопорилось из-за спорных действий председателя соответствующего комитета Девина Нунеса и попыток министерства юстиции ограничить показания ключевого свидетеля – бывшей и. о. генпрокурора Салли Йейтс читать на WSJ.com

Офицеры США и НАТО обеспокоены, что запланированные Россией военные учения в Калининградской области в сентябре могут привести к кризису. В это же время рядом будут проходить учения НАТО, поэтому есть риск, что одна из сторон может совершить ошибку читать на WSJ.com

Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО. Россия выступает против расширения альянса на Балканах читать на FT.com

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона на президентских выборах, а не кандидата от своей Социалистической партии Бенуа Амона читать на FT.com

Экономика

Мировая торговля товарами растет самыми быстрыми темпами почти за семь лет, по данным нидерландского Бюро анализа экономической политики (CPB). Во многом это связано с ростом экспорта и импорта развивающихся стран читать на FT.com

Индустрия

Инвесторы Akzo Nobel, которым принадлежит почти 25% акций компании, хотят, чтобы она начала переговоры с конкурентом PPG Industries, делавшим предложение о ее поглощении за 22,4 млрд евро читать на FT.com

Гендиректор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак на конференции FT Commodities Global Summit выразил уверенность в экономике Китая и росте спроса на железную руду высокого качества читать на FT.com

Автомобили

General Motors находится под давлением Greenlight Capital Дэвида Айнхорна, который требует от нее разделения обыкновенных акций на два класса. Он утверждает, что это может сильно увеличить рыночную капитализацию GM благодаря более высокому спросу инвесторов на акции. Но концерн считает, что такая структура создаст «неприемлемые риски» читать на WSJ.com читать на FT.com

Ford во вторник объявил, что инвестирует $1,2 млрд в модернизацию двух заводов и строительство дата-центра в США. Это связано с обещанием компании инвестировать $9 млрд в США, которое она сделала еще в 2015 г. Президент Дональд Трамп похвалил Ford в Twitter еще за несколько часов до ее заявления читать на FT.com

Крупный план

Пока многие автопроизводители создают электромобили, Япония и ее крупнейший автопроизводитель Toyota делают ставку на автомобили c водородными топливными ячейками читать на FT.com

Энергоресурсы

Westinghouse Electric, занимающееся атомной энергетикой подразделение Toshiba, подало заявление о банкротстве и защите от кредиторов. Его проблемы представляют угрозу и для самой Toshiba читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Многие инвестиционные стратегии, казавшиеся беспроигрышными в начале 2017 г., в I квартале оказались неудачными. Например, курс доллара снизился, а юаня – вырос. Это связано с тем, что ожидания инвесторов от Трампа поубавились, а данные о состоянии мировой экономики оказались неожиданно хорошими читать на WSJ.com

Приток иностранных инвестиций на рынки акций и облигаций развивающихся стран ускорился, несмотря на повышение процентных ставок в США. Совокупный приток туда составил около $6,5 млрд за неделю по 22 марта, по данным Института международных финансов (IIF) читать на FT.com

Еврокомиссия заблокировала слияние биржевых операторов LSE Group и Deutsche Boerse из антимонопольных соображений читать на WSJ.com читать на FT.com

BlackRock сократит часть сотрудников и увеличит ставку на роботов в попытке улучшить результаты активной торговли акциями читать на WSJ.com читать на FT.com

JPMorgan Chase в последние месяцы рассматривает восемь городов ЕС, чтобы выбрать новое место расположения своего европейского офиса после Brexit читать на WSJ.com

В Китае очень популярны мобильные платежные системы, и миллионы китайцев с помощью смартфонов даже инвестируют в компании. Но эти инвестиции рискованные, поэтому их убытки растут читать на WSJ.com

Перебежчики из Северной Кореи сталкиваются в Южной Корее с малоизвестным им капитализмом и легко могут стать жертвами мошенников. Поэтому Сеул помогает повысить их финансовую грамотность читать на WSJ.com

Технологии

Аmazon и Facebook стремятся расширить свой бизнес в Индии, но столкнулись с неожиданным препятствием – Китаем. Пока американские компании развивают свои местные подразделения, китайские инвесторы вкладывают деньги в конкурирующие с ними индийские стартапы читать на WSJ.com

Китайский производитель чипов Tsinghua Unigroup получит от государства финансирование в размере $22 млрд. Пекин хочет снизить зависимость от западных чипов, и компания сможет использовать эти деньги для поглощений читать на FT.com

Палата представителей конгресса США во вторник проголосовала за отмену правил конфиденциальности пользовательских данных, мешающих телекоммуникационным и кабельным компаниям конкурировать с Google и Facebook на рынке онлайн-рекламы. Теперь остается только, чтобы соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп читать на FT.com

Благодаря использованию мозгового имлантата и силы мысли американец, уже восемь лет парализованный ниже шеи, снова может двигаться. Это первый подобный случай и большое достижение в нейротехнологии читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon открыл в Сиэтле первые продуктовые магазины, позволяющие потребителям забирать онлайн-заказы, не выходя их своих автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Спрос на дорогие вина растет, поэтому в Новой Зеландии овечьи и молочные фермы уступают место виноградникам читать на WSJ.com

В США регуляторы одобрили новое лекарство от экземы компаний Regeneron Pharmaceuticals и Sanofi. Оно будет стоить $37 000 в год читать на WSJ.com

Недвижимость

Amazon стал важнейшим игроком на рынке складов в Европе. При этом в регионе растет общий спрос на склады со стороны онлайн-ритейлеров читать на WSJ.com

Крупнейший китайский девелопер Evergrande планирует снизить долг, так как его чистая прибыль сократилась вдвое примерно до $740 млн в 2016 г. из-за платежей по долговым обязательствам. На конец года чистый долг компании был равен $50 млрд читать на FT.com

Спорт

Китайский инвестор, покупающий итальянский футбольный клуб AC Milan у Сильвио Берлускони за 740 млн евро, планирует в скором времени провести его IPO в Гонконге. Это позволит выйти из сделки американскому хедж-фонду Elliott Management, согласившемуся помочь с ее финансированием читать на FT.com

Менеджмент

Uber впервые раскрыл данные о половом и этническом составе своих сотрудников на фоне критики его корпоративной культуры, считающейся враждебной по отношению к женщинам. Выяснилось, что женщины занимают только 15% должностей, связанных с технологиями читать на WSJ.com читать на FT.com

У компанией проблемы с наймом и текучкой кадров из-за того, что они предъявляют завышенные требования к кандидатам на многие начальные позиции, показал опрос Rockefeller Foundation и Edelman Intelligence. Например, они требуют наличие степени бакалавра, даже если для выполнения работы не требуется высшее образование читать на WSJ.com

В США компании наняли более 1 млн бывших военных в последние годы, чтобы помочь им начать карьеру на «гражданке». Но проблема в том, что многим ветеранам не сразу удается найти подходящую для них работу читать на WSJ.com

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