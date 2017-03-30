«Роснефть» и Lamor будут производить оборудование для ликвидации разливов нефти в Арктике

«Роснефть» и финская компания Lamor Corporation Ab подписали соглашение об основных принципах развития сотрудничества, говорится в сообщении российской компании.

Компании изучат перспективы локализации производства техники и оборудования для ликвидации аварийных разливов нефти в Арктическом регионе России. Предполагается, что уровень локализации производства к 2025 г. составит не менее 70%, при этом оборудование будет выпускаться на одном из судостроительных предприятий, создающихся при участии «Роснефти». Стороны рассмотрят возможности совместного производства специализированных плавательных средств, оборудования для сбора нефтепродуктов с поверхности воды и грунта, боновых заграждений, а также другой техники и комплектующих.

В соответствии с соглашением компании планируют организовать совместное производство оборудования для проектов «Роснефти» и сторонних компаний-заказчиков.

«Роснефть» владеет 28 лицензиями из 55 лицензий на арктическом шельфе общей площадью более 1 млн кв. км. В целях дальнейшего внедрения инновационных подходов и технологий «Роснефть» объединилась с давним партнером – компанией Lamor, поставляющей оборудование для ликвидации аварийных разливов нефти на добычные активы компании уже около 20 лет.

Lamor работает в 94 странах и занимает до 40% глобального рынка такого оборудования, а также обладает опытом локализации производства своей продукции, в том числе в США, Китае, Испании. Кроме того, компания обладает 30-летним опытом разработки и применения технологий в арктической зоне.