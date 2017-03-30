Россия предложила Китаю вложить средства в железные дороги до портов Северного морского пути

Россия предлагает Китаю вложить средства в строительство железнодорожных веток до портов Северного морского пути, чтобы по этому маршруту китайские товары могли отправляться в Европу. Как передает ТАСС, это на молодежном арктическом форуме в Малых Карелах заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Чиновник напомнил, что Китай производит много товаров для Европы. «Мы им предлагаем: давайте, пожалуйста, можно нашим Северным морским путем отправлять ваши китайские товары, но для того, чтобы заработал этот маршрут, вы можете на условии концессии, на других экономических условиях вложиться в реализацию двух проектов - либо "Белкомура", либо железнодорожной магистрали, которая свяжет промышленный Урал с северными морскими портами», - сказал он. По оценке Рогозина, договориться удастся, поскольку уже 29 марта на заседании двусторонней межправительственной комиссии «китайские коллеги высказали свои замечания, вопросы, и эти вопросы уже носят не абстрактный, а конкретный технический характер, который требует ответов». «То есть мы уже вошли с ними в совместную работу и это позволит нам, я думаю, реализовать эти планы», - считает вице-премьер.

Северный морской путь по его возможностям Рогозин сравнил с путем «из варяг в греки», однако подчеркнул, что этот маршрут сопряжен с целым рядом трудностей, одно из которых - тяжелое ледовое покрытие. «Для того, чтобы заработал СМП нужны современные атомные ледоколы для ледовой проводки и дизель-электрические - для того, чтобы обеспечить работу портов», - сказал вице-премьер. Также он считает необходимым обустроить современные порты, обеспечить надежную навигацию, ледовую разведку, связь и систему спасения на Севморпути. Но все это понадобится, только если Северный морской путь будет обеспечен грузопотоком.

Россия рассчитывает на транзит по Северному морскому пути иностранных товаров, вывоз углеводородов с арктических месторождений, и, наконец, на вывоз собственной продукции, которая производится на промышленном Урале и в Сибири. Однако, подчеркнул Рогозин, по последнему пункту «пока конь не валялся», так как железная дорога, идущая от Урала, не достроена. Решить эту проблему как раз призваны проекты «Белкомур» (Белое море - Коми - Урал) и Северный широтный ход - проектируемая магистраль, которая пойдет к Обской губе. «Без решения этого вопроса разговоры о Северном морском пути - это чистая абстракция, теория. Никогда он не заработает, если не будет загружен большим количеством товаров, продукции, которая реально произведена внутри собственной страны. Нельзя быть иждивенцем и считать, что мы можем выжить за счет транзита чужих грузов - у нас своих грузов много, но они сегодня не конкурентны, потому что пока мы их по железной дороге через Юг страны повезем куда то на Запад, там тарифы накрутят такую цену, что это бессмысленно и неконкурентоспособно», - отметил он.