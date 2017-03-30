Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 марта 2017 года
Политика
Правительство Великобритании опубликовало план того, как интегрировать законы и регулирующие нормы ЕС в британское законодательство после выхода из блока читать на WSJ.com читать на FT.com
Планы Дональда Трампа по быстрому налаживанию связей с Россией сходят на нет. Этому мешает прежде всего расследование по поводу возможного вмешательства России в ход президентских выборов в США читать на WSJ.com
Власти Венгрии с помощью ужесточения закона об образовании пытаются закрыть Центрально-европейский университет, основанный Джорджем Соросом, которого нынешнее правительство считает своим врагом читать на FT.com
Более 200 компаний, от крупных до небольших семейных бизнесов, высказали заинтересованность предоставить планы по строительству стены на границе с Мексикой. При этом, свидетельствует анализ WSJ, среди них, например, почти 40 принадлежат представителям национальных меньшинств читать на WSJ.com
Саудовская Аравия и ОАЭ хотят развить собственные оборонные отрасли, чтобы меньше зависеть от вооружения западных стран, а также диверсифицировать свою экономику читать на WSJ.com
Экономика
Президентские выборы во Франции в мае станут борьбой национализма и глобализма, если во второй тур пройдут Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Ле Пен хочет вывести страну из еврозоны и возродить промышленность с помощью девальвации национальной валюты читать на WSJ.com
Продажа доли в «Роснефти» в декабре пока не привела к всплеску прямых иностранных инвестиций в Россию. Кроме того, ПИИ в новые проекты в последние годы низкие, согласно fDi Markets читать на FT.com
Администрация президента США Дональда Трампа думает над введением высоких импортных пошлин на европейские товары, включая минеральную воду Perrier и скутеры Vespa, в ответ на давний запрет ЕС на импорт американской говядины из скота, выращенного с помощью гормонов читать на WSJ.com
ЕЦБ в следующие 12 месяцев может начать сокращение денежного стимулирования, рассказал в интервью член правления центробанка Клас Кнот читать на WSJ.com
Объем сделок M&A в Европе достиг $215,3 млрд в I квартале, чего не было со времен финансового кризиса, согласно Thomson Reuters. Это произошло благодаря стремлению американских компаний выгодно приобрести европейские компании читать на FT.com
Крупный план
После Второй мировой войны глобальная экономика росла благодаря развитию торговли. Но теперь компании и страны пытаются приспособиться к новому миру, возникшему из-за слабого экономического роста после финансового кризиса, и росту популизма читать на WSJ.com
Индустрия
Спрос Китая долго был главной силой на рынках многих видов сырья. Поэтому теперь снижение их производства в стране – от алюминия до угля – влияет на цены и привлекает все больше внимания инвесторов читать на WSJ.com
Автомобили
Индийская Mahindra думает над выходом на рынки США и Китая и продажей там премиальных электромобилей под итальянским брендом Pininfarina читать на WSJ.com
Иностранные автопроизводители обеспокоены, что введенный в этом году в Китае закон заставит их передавать важные технологии для разработки электромобилей своим китайским партнерам ради доступа на местный рынок читать на FT.com
Энергоресурсы
Президент России Владимир Путин пользуется разногласиями европейцев, чтобы укрепить доминирование страны на газовом рынке. Так, власти шведского портового городка Карлсхамна помогают «Газпрому» со строительством «Северного потока – 2», несмотря на недовольство Стокгольма читать на WSJ.com
Saudi Aramco планирует привлечь около $2 млрд в ходе своей первой эмиссии облигаций, утверждают видевшие проспект эмиссии инвесторы читать на WSJ.com
ConocoPhillips продает за $13,3 млрд большую часть активов на нефтеносных песках Канады, чтобы снизить долг и расширить программу выкупа акций читать на WSJ.com читать на FT.com
Пекин думает над созданием энергетической компании стоимостью $233 млрд путем слияния угольной компании Shenhua и электроэнергетической компании Datang. Такие сообщения в китайских СМИ появились из-за разногласий госкомпаний по поводу условий контрактов читать на FT.com
Акционеры Toshiba на встрече с руководителями компании в четверг обвинили их во лжи в связи с банкротством ее подразделения Westinghouse Electric. Гендиректор Toshiba Сатоси Цунакава так и не дал им четких объяснений произошедшему читать на WSJ.com читать на FT.com
Финансы
LSE Group и Deutsche Boerse придется развивать свой бизнес поодиночке после того, как их слияние было заблокировано в ЕС. Перспективы LSE лучше благодаря ее ставке на рост пассивных инвестиций, считают аналитики читать на WSJ.com
Несмотря на рост фондовых рынков, выручка крупнейших банков США от торговли акциями снизилась на 13% в 2016 г. читать на WSJ.com
Маржинальный долг — займы инвесторов у своих брокеров — достиг в США в феврале рекордных $528,2 млрд. Это говорит об уверенности инвесторов в росте фондового рынка, но может быть и тревожным признаком читать на WSJ.com
Ряд бывших и нынешних сотрудников банка Citizens признались, что фальсифицировали информацию о проведении встреч с клиентами, так как не могли достичь поставленных банком целей. По их словам, конечной целью таких встреч было увеличение продаж банковских продуктов читать на WSJ.com
Специалисты, управляющие частным капиталом, рискуют лишиться работы из-за появления «роботов-консультантов». Но в то же время новые технологии помогают и людям-консультантам улучшить свою работу читать на FT.com
Страховой рынок Lloyd’s of London выбрал Брюссель в качестве своей новой базы в ЕС в связи с Brexit читать на FT.com
Технологии
Samsung в среду представил новый флагманский смартфон Galaxy S8, с помощью которого он надеется оставить позади серию неудач. Новая модель длиннее и тоньше предыдущих и обладает «бесконечным экраном» читать на WSJ.com читать на FT.com
Из отчета полиции стали известны детали аварии, в которую на днях попал самоуправляемый автомобиль Uber. Они вызывают новые вопросы относительно безопасности автопилота читать на WSJ.com
Республиканцы начали попытку уменьшить регулирование интернет- и медиаотрасли. По мнению специалистов, в будущем развернется борьба и по поводу сетевой нейтральности читать на FT.com
Медиабизнес
PwC продолжит отвечать за вручение наград «Оскар», несмотря на громкую оплошность своих сотрудников в феврале. Но требования к PwC будут ужесточены читать на FT.com
Хоть Китай и известен пиратством, но местные технологические компании делают ставку на растущую готовность пользователей платить за цифровой контент читать на FT.com
Крупные телевизионные компании и издания позиционируют себя как «безопасное» место для размещения рекламы после скандала вокруг Google и появления онлайн-рекламы возле экстремистского контента читать на FT.com
Потребительский рынок
Размер шоколадок и упаковок других сладостей в Великобритании может стать меньше. Производителям нужно сократить содержание сахара в своей продукции на 20%, а это наиболее эффективный способ выполнить требования властей читать на FT.com
Недвижимость
Переговоры между девелопером Kushner Cos. и китайским страховщиком Anbang об инвестициях в строительство небоскреба на Манхэттене провалились из-за критики по поводу потенциального конфликта интересов. Kushner – это бизнес семьи Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа читать на WSJ.com
Менеджмент
Как лучше всего интегрировать сотрудников покупаемой компании при трансграничных поглощениях, особенно если национальная и корпоративная культура сильно различаются читать на FT.com
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