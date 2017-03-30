Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 марта 2017 года

Политика

Правительство Великобритании опубликовало план того, как интегрировать законы и регулирующие нормы ЕС в британское законодательство после выхода из блока читать на WSJ.com читать на FT.com

Планы Дональда Трампа по быстрому налаживанию связей с Россией сходят на нет. Этому мешает прежде всего расследование по поводу возможного вмешательства России в ход президентских выборов в США читать на WSJ.com

Власти Венгрии с помощью ужесточения закона об образовании пытаются закрыть Центрально-европейский университет, основанный Джорджем Соросом, которого нынешнее правительство считает своим врагом читать на FT.com

Более 200 компаний, от крупных до небольших семейных бизнесов, высказали заинтересованность предоставить планы по строительству стены на границе с Мексикой. При этом, свидетельствует анализ WSJ, среди них, например, почти 40 принадлежат представителям национальных меньшинств читать на WSJ.com

Саудовская Аравия и ОАЭ хотят развить собственные оборонные отрасли, чтобы меньше зависеть от вооружения западных стран, а также диверсифицировать свою экономику читать на WSJ.com

Экономика

Президентские выборы во Франции в мае станут борьбой национализма и глобализма, если во второй тур пройдут Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Ле Пен хочет вывести страну из еврозоны и возродить промышленность с помощью девальвации национальной валюты читать на WSJ.com

Продажа доли в «Роснефти» в декабре пока не привела к всплеску прямых иностранных инвестиций в Россию. Кроме того, ПИИ в новые проекты в последние годы низкие, согласно fDi Markets читать на FT.com

Администрация президента США Дональда Трампа думает над введением высоких импортных пошлин на европейские товары, включая минеральную воду Perrier и скутеры Vespa, в ответ на давний запрет ЕС на импорт американской говядины из скота, выращенного с помощью гормонов читать на WSJ.com

ЕЦБ в следующие 12 месяцев может начать сокращение денежного стимулирования, рассказал в интервью член правления центробанка Клас Кнот читать на WSJ.com

Объем сделок M&A в Европе достиг $215,3 млрд в I квартале, чего не было со времен финансового кризиса, согласно Thomson Reuters. Это произошло благодаря стремлению американских компаний выгодно приобрести европейские компании читать на FT.com

Крупный план

После Второй мировой войны глобальная экономика росла благодаря развитию торговли. Но теперь компании и страны пытаются приспособиться к новому миру, возникшему из-за слабого экономического роста после финансового кризиса, и росту популизма читать на WSJ.com

Индустрия

Спрос Китая долго был главной силой на рынках многих видов сырья. Поэтому теперь снижение их производства в стране – от алюминия до угля – влияет на цены и привлекает все больше внимания инвесторов читать на WSJ.com

Автомобили

Индийская Mahindra думает над выходом на рынки США и Китая и продажей там премиальных электромобилей под итальянским брендом Pininfarina читать на WSJ.com

Иностранные автопроизводители обеспокоены, что введенный в этом году в Китае закон заставит их передавать важные технологии для разработки электромобилей своим китайским партнерам ради доступа на местный рынок читать на FT.com

Энергоресурсы

Президент России Владимир Путин пользуется разногласиями европейцев, чтобы укрепить доминирование страны на газовом рынке. Так, власти шведского портового городка Карлсхамна помогают «Газпрому» со строительством «Северного потока – 2», несмотря на недовольство Стокгольма читать на WSJ.com

Saudi Aramco планирует привлечь около $2 млрд в ходе своей первой эмиссии облигаций, утверждают видевшие проспект эмиссии инвесторы читать на WSJ.com

ConocoPhillips продает за $13,3 млрд большую часть активов на нефтеносных песках Канады, чтобы снизить долг и расширить программу выкупа акций читать на WSJ.com читать на FT.com

Пекин думает над созданием энергетической компании стоимостью $233 млрд путем слияния угольной компании Shenhua и электроэнергетической компании Datang. Такие сообщения в китайских СМИ появились из-за разногласий госкомпаний по поводу условий контрактов читать на FT.com

Акционеры Toshiba на встрече с руководителями компании в четверг обвинили их во лжи в связи с банкротством ее подразделения Westinghouse Electric. Гендиректор Toshiba Сатоси Цунакава так и не дал им четких объяснений произошедшему читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

LSE Group и Deutsche Boerse придется развивать свой бизнес поодиночке после того, как их слияние было заблокировано в ЕС. Перспективы LSE лучше благодаря ее ставке на рост пассивных инвестиций, считают аналитики читать на WSJ.com

Несмотря на рост фондовых рынков, выручка крупнейших банков США от торговли акциями снизилась на 13% в 2016 г. читать на WSJ.com

Маржинальный долг — займы инвесторов у своих брокеров — достиг в США в феврале рекордных $528,2 млрд. Это говорит об уверенности инвесторов в росте фондового рынка, но может быть и тревожным признаком читать на WSJ.com

Ряд бывших и нынешних сотрудников банка Citizens признались, что фальсифицировали информацию о проведении встреч с клиентами, так как не могли достичь поставленных банком целей. По их словам, конечной целью таких встреч было увеличение продаж банковских продуктов читать на WSJ.com

Специалисты, управляющие частным капиталом, рискуют лишиться работы из-за появления «роботов-консультантов». Но в то же время новые технологии помогают и людям-консультантам улучшить свою работу читать на FT.com

Страховой рынок Lloyd’s of London выбрал Брюссель в качестве своей новой базы в ЕС в связи с Brexit читать на FT.com

Технологии

Samsung в среду представил новый флагманский смартфон Galaxy S8, с помощью которого он надеется оставить позади серию неудач. Новая модель длиннее и тоньше предыдущих и обладает «бесконечным экраном» читать на WSJ.com читать на FT.com

Из отчета полиции стали известны детали аварии, в которую на днях попал самоуправляемый автомобиль Uber. Они вызывают новые вопросы относительно безопасности автопилота читать на WSJ.com

Республиканцы начали попытку уменьшить регулирование интернет- и медиаотрасли. По мнению специалистов, в будущем развернется борьба и по поводу сетевой нейтральности читать на FT.com

Медиабизнес

PwC продолжит отвечать за вручение наград «Оскар», несмотря на громкую оплошность своих сотрудников в феврале. Но требования к PwC будут ужесточены читать на FT.com

Хоть Китай и известен пиратством, но местные технологические компании делают ставку на растущую готовность пользователей платить за цифровой контент читать на FT.com

Крупные телевизионные компании и издания позиционируют себя как «безопасное» место для размещения рекламы после скандала вокруг Google и появления онлайн-рекламы возле экстремистского контента читать на FT.com

Потребительский рынок

Размер шоколадок и упаковок других сладостей в Великобритании может стать меньше. Производителям нужно сократить содержание сахара в своей продукции на 20%, а это наиболее эффективный способ выполнить требования властей читать на FT.com

Недвижимость

Переговоры между девелопером Kushner Cos. и китайским страховщиком Anbang об инвестициях в строительство небоскреба на Манхэттене провалились из-за критики по поводу потенциального конфликта интересов. Kushner – это бизнес семьи Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа читать на WSJ.com

Менеджмент

Как лучше всего интегрировать сотрудников покупаемой компании при трансграничных поглощениях, особенно если национальная и корпоративная культура сильно различаются читать на FT.com

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