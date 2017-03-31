Генпрокуратура проверила Минтранс – «Коммерсантъ»

Предметом прокурорской проверки Минтранса стала работа ведомства по передаче Росавиации таких полномочий МАК как сертификация авиатехники, ведущаяся с 2015 г., пишет «Коммерсантъ». За полтора года норматив о передаче функций принят не был, не заключены международные соглашения в области летной годности, а также не упорядочены полномочия нового Авиарегистра, который должен отвечать за сертификацию, находясь в подчинении Росавиации.

Бюрократическая неупорядоченность обеспокоила авиавласти ЕС. Они не приняли экспортную документацию Росавиации при поставке самолетов.. Теперь заявки на прохождение сертификации российским производителям приходится отсылать не только в Росавиацию, но и в МАК, фактически не имеющий полномочий на работу с ними. Тем не менее в 2016 г. он выдал ОАК 13 сертификатов на авиатехнику, опасаясь срыва экспортных поставок SSJ 100 более чем на $1 млрд.

Источники издания утверждают, что о проблеме генпрокурор Юрий Чайка доложил Владимиру Путину и попросил принять меры для ускорения процесса.Собеседники в ОАК полагают, что если ситуацию не удастся решить до середины апреля, не исключено прекращение экспорта SSJ в Европу.

Участники рынка утверждают, что экспортные сертификаты для европейских властей по-прежнему выдает Авиарегистр МАК по поручению Минпромторга. Собеседники в авиапроме указывают, что большая доля ответственности лежит и на Росавиации, которая мало что сделала для передачи полномочий, но «активно запрещала эксплуатантам самолетов взаимодействовать с МАК».