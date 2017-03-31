Украинский агрохолдинг Kernel продаст последний актив в России – «Коммерсантъ»

Украинский агрохолдинг Kernel собирается продать долю в зерновом терминальном комплексе Тамань. Об этом заявил главный исполнительный директор Glencore Agri Крис Мэнохью. Kernel и Glencore на паритетных началах купили терминал Тамань у ГК «Эфко» в 2012 г. за $265 млн.

По данным источников «Коммерсанта», консультантом по продаже выступает Deutsche Bank. Его представитель в России отказался от комментариев.

По словам одного из участников зернового рынка, самый очевидный покупатель доли Kernel — Glencore. «Компании было бы логично получить полный контроль над активом для удобства управления»,— считает он. Представитель Glencore от комментариев отказался.

Терминал Тамань — последний актив Kernel в России. В марте 2016 г. «Ведомости» писала, что украинский холдинг выставил на продажу маслозаводы «Флорентина» и «Масло Ставрополья». Тогда потенциальным покупателем была группа «Ресурс», купившая в 2014 г. у Kernel маслозавод в Невинномысске за $10 млн.