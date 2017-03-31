Росгвардия планирует ужесточить требования к ЧОПам

Росгвардия считает необходимым усилить требования к частным охранным предприятиям (ЧОП), работающим за бюджетные деньги. Это ТАСС заявил первый замглавнокомандующего Росгвардией генерал-полковник Сергей Меликов. Он объяснил, что бюджетные средства в этой ситуации должны расходоваться рационально. «Кроме того, будет уточнена и нормативная база», - добавил он. По словам Меликова, это позволит повысить и качество охраны, и качество расхода бюджетных средств на выполнение охранных услуг, а также оптимизирует издержки государства на охрану объектов. Он считает, что ЧОПы должны быть серьезным подспорьем для силовых структур в обеспечении безопасности граждан.

По данным генерала, в России работают более 23 000 частных охранных предприятий. Около 6000 из них имеют в своем распоряжении порядка 80 000 единиц служебного оружия. В 2016 г. Росгвардия прекратила деятельность 904 ЧОПов, причем, только 9 из них лишились лицензии по суду из-за нарушений закона. остальные 895 добровольно прекратили работу - из-за финансовых проблем или из-за слияния с другими предприятиями.