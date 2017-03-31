Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 марта 2017 года

Политика

Майк Флинн, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, предложил дать показания по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в обмен на иммунитет от несправедливого преследования читать на WSJ.com читать на FT.com

Страны ЕС займут жесткую позицию в переговорах с Великобританией по Brexit, следует из чернового проекта ее основных положений читать на WSJ.com читать на FT.com

Верховный суд Венесуэлы, контролируемый правительством президента Николаса Мадуро, взял на себя полномочия парламента. Это вызывает опасения, что охваченная кризисом стран движется к диктатуре читать на FT.com читать на WSJ.com

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе в пятницу была арестована в связи с коррупционным скандалом читать на FT.com читать на WSJ.com

Крупный план

Итальянское движение «Пять звезд» рассчитывает привлечь на свою сторону бедных избирателей из испытывающих проблемы регионов страны. Для этого оно обещает ежемесячно выплачивать нуждающимся до 780 евро. Критики называют такое предложение нереалистичным читать на FT.com

Экономика

Развивающиеся страны привлекли рекордные $69,6 млрд путем эмиссии гособлигаций в I квартале, согласно Dealogic. Кроме того, гораздо активнее стали выпускать облигации компании из этих стран на фоне роста торговли и снижения инфляции читать на FT.com

Темп инфляции в еврозоне в марте резко снизился - с 2 до 1,5%. Это снижает давление на ЕЦБ, которого призывали начать ужесточение денежной политики читать на FT.com

Дональд Трамп предупредил, что на двустороннем саммите США и Китая на следующей неделе будут «очень сложные» переговоры по поводу торговли. Пекин настаивает, что большой дисбаланс в торговле двух стран вызван глобальными трендами читать на WSJ.com читать на FT.com

В марте число сотрудников китайских заводов прекратило снижаться впервые с 2012 г. читать на FT.com

Госдолг США может удвоиться до 150% ВВП к 2047 г., говорится в докладе бюджетного управления конгресса читать на WSJ.com

Автомобили

Ford нанимает 400 инженеров BlackBerry для разработки автомобилей, имеющих соединение с интернетом читать на WSJ.com

Audi приобретет американский сервис проката автомобилей Silvercar, предлагающий исключительно Audi A4 серебряного цвета читать на FT.com

Volkswagen согласился заплатить еще $157 млн для урегулирования претензий властей 10 штатов США по поводу «дизельгейта» читать на FT.com

Энергоресурсы

Еврокомиссия призналась, что не имеет оснований для запрета «Северного потока – 2». Это сказано в ее письме правительствам Дании и Швеции, с которым ознакомилась WSJ. Вместо этого она предлагает вести переговоры с Москвой, чтобы снизить беспокойство некоторых членов ЕС читать на WSJ.com

Производители сланцевой нефти в США во главе с EOG ищут способы добывать ее еще быстрее и дешевле. Это может сделать сектор силой, мешающей ОПЕК контролировать цены на нефтяном рынке читать на WSJ.com

Основатель Hanergy Ли Хэцзюнь предложил личные гарантии того, что его занимающаяся солнечной энергетикой компания выплатит примерно $466 млн долга. Компания стала известна в 2015 г., когда котировки акций ее подразделения резко взлетели. Но в мае 2015 г. они обвалились всего за полчаса, и с тех пор торговля ими приостановлена читать на FT.com

Финансы

Приток портфельных инвестиций на развивающиеся рынки в марте достиг максимума за 26 месяцев, по данным Института международных финансов (IIF). Кроме того, впервые за 34 месяца зафиксирован чистый приток капитала читать на FT.com

Рост фондовых рынков, последовавший после победы Трампа на выборах, ослабевает, и некоторые хедж-фонды открывают фонды, которые должны заработать на снижении стоимости активов читать на WSJ.com

Несмотря на рост процентных ставок в США, спрос на казначейские облигации со сроком погашения 30, 50 и даже более лет, вероятно, будет оставаться высоким. Это связано с требованиями регуляторов к ликвидности капитала банков, страховщиков и пенсионных фондов читать на WSJ.com

HSBC будет использовать дополнительные обращения, например «Mx», вместо традиционных «Mr» или «Ms», к клиентам, не желающим заострять внимание на своем поле. Особенно это касается людей, сменивших пол. Такие инициативы есть и у других британских банков читать на FT.com

Apple одержала победу в споре с австралийскими банками. Регуляторы отказали им в праве коллективно обсуждать с компанией и бойкотировать использование системы Apple Pay читать на FT.com

Saudi Aramco наняла JPMorgan Chase, Morgan Stanley и HSBC в качестве консультантов по проведению IPO, говорят знакомые с ситуацией люди. Это позволяет предположить, что они в итоге станут и ведущими андеррайтерами читать на FT.com

Технологии

SpaceX Илона Маска в четверг впервые в истории осуществила повторный запуск ракеты-носителя. Она вывела на орбиту коммерческий спутник читать на WSJ.com читать на FT.com

Пользователи iPhone и смартфонов Samsung редко переходят в другой лагерь. Но в этом году у Apple и Samsung есть редкий шанс попытаться переманить их друг у друга читать на WSJ.com

Выручка Huawei выросла на треть в 2016 г. Компания стремится обогнать Apple и Samsung на рынке смартфонов, но из-за этого снижается ее маржа читать на FT.com

Правительство США выделило $6,5 млрд и доступные волны, чтобы AT&T создала национальную широкополосную сеть специально для полиции и пожарных. Идея родилась еще 16 лет назад после терактов 11 сентября, когда из-за хаоса возникли проблемы со связью читать на WSJ.com

Google, Facebook, Microsoft и Twitter пообещали правительству Великобритании улучшить борьбу с онлайн-пропагандой терроризма. Их представители обсудили это с министром внутренних дел Эмбер Радд в связи с терактом в Лондоне на прошлой неделе читать на FT.com

Конгресс США на этой неделе проголосовал за отмену некоторых правил конфиденциальности данных интернет-пользователей, и Трамп намерен подписать соответствующий закон. Это позволит телекоммуникационным гигантам создавать детальные профили своих клиентов и использовать эту информацию для показа целевой рекламы читать на WSJ.com

Медиабизнес

Доходы музыкальной отрасли США в прошлом году выросли до $7,7 млрд, максимума с 1999 г. Это произошло благодаря потоковым сервисам, которые теперь обеспечивают 51% доходов читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Американские отели и авиакомпании снижают цены, чтобы привлечь туристов. Политика Трампа и его иммиграционные указы бьют по американской туристической отрасли, утверждают они читать на FT.com

McDonald's начнет использовать свежие говяжьи котлеты вместо замороженных в четвертьфунтовых гамбургерах в США в попытке привлечь больше клиентов читать на WSJ.com читать на FT.com

Некоторые штаты США хотят заставить такие компании, как Amazon, взимать налог с продаж от лица продавцов, работающих на их торговых онлайн-площадках. Но осложняет ситуацию тот факт, что сейчас федеральное законодательство обязывает ритейлеров взимать налог с продаж только в тех штатах, где у них есть физическое присутствие читать на WSJ.com

Недвижимость

Рекордные 455 новых высотных зданий запланированы или уже строятся в Лондоне. Большая часть будет построена в центральных зонах, что изменит облик города читать на FT.com

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