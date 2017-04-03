Погрузка на сети РЖД в марте выросла на 3,8%

Погрузка на железных дорогах России в марте 2017 г. выросла на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении РЖД.

В марте 2016 г. погрузка составила 105,02 млн т. Грузооборот за март вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 8,4% до 214,8 млрд тонно-километров (ткм) (с учетом рейсов порожних вагонов – на 11,8% до 274,3 млрд ткм).

Грузооборот с начала 2017 г. составил 607,6 млрд ткм (+7,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 779,4 млрд ткм (+7,1%).