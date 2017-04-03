АФК «Система» обновляет дивидендную политику

Совет директоров АФК «Система» утвердил изменения в дивидендной политике компании – доходность по дивидендам составит не менее 6%, но при этом не менее 1,19 руб. на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, доходность по акциям увеличится с 4 до 6% и минимальный размер дивиденда на акцию – с 0,67 до 1,19 руб.

Также совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2016 г. 7,8 млрд руб., что соответствует 0,81 руб. на одну обыкновенную акцию (16,2 руб. на одну GDR). В результате общая сумма дивидендов по результатам 2016 г. и первого полугодия 2016 г. составит 11,5 млрд руб., что соответствует дивидендной доходности в размере 6% от средневзвешенной цены акций АФК «Система» за 2016 г.

Выручка АФК «Система» по итогам 2016 г. составила 697,7 млрд руб. (рост на 2,8% к 2015 г.). Скорректированная чистая прибыль АФК достигла 1,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 2015 г.