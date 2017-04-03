Россельхознадзор уничтожил 11 000 тонн санкционных продуктов с августа 2015 года

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отчиталась об итогах очередного этапа реализации подписанного в августе 2015 г. указа «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

По данным на 3 апреля 2017 г., Россельхознадзор уничтожил более 11 000 т продуктов: 10 670 т составили завезенные контрабандой овощи, фрукты и другая пищевая продукция растительного происхождения, а еще 402 т – пищевая продукция животного происхождения.